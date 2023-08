Mayte Pérez (PSOE) exige a Azcón (PP) "que explique a los aragoneses cuáles son sus planes" para gobernar

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón en funciones y portavoz del grupo parlamentario del PSOE de las Cortes autonómicas, Mayte Pérez, ha exigido este jueves al candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, del PP, «que explique a los aragoneses cuáles son sus planes, su calendario y su contenido, el programa que va a negociar con VOX y, si no, con quién, cuándo y qué va a pactar».

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha reclamado a Azcón que realice una comparecencia pública y ha augurado que la legislatura será «movida».

Pérez ha señalado que el debate de investidura podría celebrarse el 9 de agosto si mañana se reúne la Junta de Portavoces, haciendo notar que, antes del 23 de agosto, fecha límite para la investidura, «en medio están las fiestas de San Lorenzo y el puente de agosto», también la constitución de las Cortes Generales. «Igual está esperando a ver qué pasa en la Mesa de las Cortes Generales», ha aventurado.

Para la portavoz socialista, esta situación es «inconcebible», emplazando a Azcón a defender los intereses de la Comunidad Autónoma, tras lo que ha criticado la «falta de respeto» del PP hacia las instituciones, todos los partidos y la sociedad.

Ha añadido que los diputados autonómicos del PP Ana Alós y Luis María Beamonte tendrán que elegir si continúan en el Parlamento autonómico ya que han sido elegidos diputados al Congreso, que se constituye el 17 de agosto y «parece que Mar Vaquero pueda ir al Gobierno», ha apostillado.

Parálisis

La parlamentaria socialista ha advertido de que esta «parálisis» está teniendo «incidencias directas» en la gestión de la Administración ya que el Ejecutivo de Javier Lambán está en funciones y «por cortesía y lealtad» no puede condicionar al próximo Gobierno, apuntando que algunos ayuntamientos y comarcas han urgido a poner en marcha puntos violeta y que no se pueden conceder ayudas directas.

«Azcón tiene que asumir el liderazgo», ha continuado Mayte Pérez, quien ha recalcado que el resto de las fuerzas políticas tienen derecho a conocer «los planes que les afectan directamente». Este viernes faltarán 19 días para que se cumpla el plazo para la investidura y después «serán 500 noches de lamentos».

«Si es escandaloso no saber cuándo, lo inaceptable es no saber qué», ha manifestado Mayte Pérez, a quien le preocupa la alianza del PP con VOX y, en especial, «esa falta de transparencia, la opacidad, el mutismo y el secretismo; no sé si somos víctimas del engaño y la mentira constante».

«¿Qué nos están ocultando?», se ha preguntado Mayte Pérez, insistiendo en que «la sociedad tiene que conocer» las negociaciones de PP y VOX, recordando que cuando Lambán formó su Gobierno, en 2015 y 2019, lo hizo «con luz y taquígrafos» y ahora no se sabe «nada».

A su juicio, Azcón está «supeditado a los intereses del PP nacional, a los intereses partidistas por encima del interés de Aragón».

La diputada del PSOE se ha preguntado si esta «incertidumbre» se debe a «la falta de capacidad para llegar a acuerdos, que el PP esté inhabilitado para ceder dentro del necesario acuerdo, si son falta de ganas, o si Azcón vive en una realidad paralela». También ha criticado la «falta de autonomía» de PP y VOX en Aragón porque «están teledirigidos a nivel nacional».

«Lo honesto sería someterse al escrutinio de las urnas, pero Azcón no se atrevería porque en mayo tuvo votos prestados y en una repetición electoral no los tendría», ha zanjado.