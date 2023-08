Celedón anuncia un mensaje "más reivindicativo que nunca hacia el colectivo de las mujeres y LGTBI+"

Celedón ha anunciado que este año 2023 «tiene que ser más reivindicativo que nunca hacia el derecho de las mujeres y el colectivo LTBI+», ya que «es el momento de defender la libertad», para que la sociedad «siga adelante y no involucione» de mano de «ciertos partidos políticos».

El blusa Gorka Ortiz de Urbina ha recibido este miércoles los tradicionales aperos; paraguas y bota de vino; de manos de la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria, para encarnar por último vez al célebre personaje de Celedón durante las próximas fiestas de la Virgen Blanca.

«Este año tiene que ser más reivindicativo que nunca hacia los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI+. Este año, respeto. El día 10, cuando hagamos la valoración de jaiak, decir que no ha pasado nada es lo mejor que nos puede pasar», ha manifestado Celedón.

Ortiz de Urbina ha deseado que «no haya involuciones con ciertos partidos políticos», en referencia Vox. «Tenemos la suerte de vivir en una zona en la que tienen pocos votos. Nunca me he metido en temas políticos, pero es el momento de defender esa libertad. Las cosas tienen que seguir hacia delante y no involucionar», ha reclamado.

Etxebarria también ha querido lanzar un mensaje en favor de «la tolerancia». «En estos últimos días, se están cuestionado valores como los derechos de las mujeres y la violencia machista en un otras ciudades de España y me gustaría reivindicar el derecho de todas las personas de disfrutar de unas fiestas tranquilas, siempre impulsando los derechos de las mujeres y de otros colectivos a los que se está cuestionando sus derechos», ha señalado.

Despedida

Este 2023 será el último año que Ortiz de Urbina encarne a Celedón, tras más de dos décadas dando inicio cada 4 de agosto a las fiestas de la capital alavesa desde la Balconada de San Miguel.

«He tenido la suerte y el orgullo de poder encarnar a Celedón durante 21 bajadas. Sabe a despedida y se me va a hacer difícil, pero va ser especial. Es la primera vez que tenemos una alcaldesa y se cierra un ciclo para mi personalmente», ha explicado.

Ortiz de Urbina ha trasladado una mezcla de alivio y pena por dejar de ser Celedón. «Me voy con pena, pero también con ganas. Se me va a hacer duro, pero la persona que venga detrás mío lo hará también bien. Es un año especial para mi y una gozada», ha expuesto.

Celedón no ha querido adelantar el mensaje que lanzará a los gasteiztarras este viernes cuando alcance la balconada de San Miguel, después de pasar por una plaza abarrotada de gente; pero ha deslizado que tiene preparado «algo especial».

«Hay que esperar a las 18.20 para oír el mensaje, pero el cambio tiene que ser natural, no me voy a tirar dos horas hablando», ha asegurado antes de solicitar a las personas que estén en la plaza de la Virgen Blanca que «nos faciliten el trabajo cuando estemos pasando para poder llegar cuanto antes y más descansado que otros años, para estar más a gusto».

"orgullo e ilusión"

La alcaldesa de Vitoria-Gasteiz ha tenido palabras de reconocimiento hacia Ortiz Urbina, quien «ha sabido encarnar un personaje complejo, con mucha ilusión y con el orgullo de ser Celedón de Vitoria» durante más de 21 años.

«Tiene que ser difícil encarnar a un persona que es tan querida por todos lo vitorianos y hacerlo con tanta ilusión y orgullo como lo ha hecho», ha añadido, para agradecer «la labor, esfuerzo y dedicación» que ha tenido durante todos estos años.

«Para Gorka persona tiene que ser un alivio colgar el paraguas y para Gorka Celedón tienen que ser unos días de muchísimo entusiasmo y emoción», ha concluido, antes de «lanzar un mensaje de ilusión, de fiesta y de que todos nos lo pasemos muy bien en estos próximos días».

Futuro celedón

La marcha de Ortiz de Urbina abre la puerta a un cambio en la persona que encarne al futuro Celedón y a la manera de iniciar las fiestas de Gasteiz con la posibilidad de que sea una mujer.

En este sentido, Celedón se ha mostrado abierto al cambio. «Como todo, la sociedad evoluciona. No se puede mirar la sociedad de hoy con los ojos de los años 80 y 90, la sociedad ha evolucionado a mejor», ha reseñado.

Ortiz de Urbina también ha sido cuestionado sobre una futura reunificación de las cuadrillas de blusas y neskas, hoy divididas. «Mi deseo es ese. Es un tema que tienen que tratar Comisión y Federación. Somos colectivos que hacemos lo mismo en jaiak y todos juntos somos más y mejor», ha reivindicado.

A este respecto, Celedón ha señalado que, en la Bajada de este viernes, recorrerá la plaza de la Virgen Blanca acompañado por los blusas que le escoltaron en 2007. «Recupero a los blusas de 2007 de la Federación y la Comisión. Ha sido mi expreso deseo de unión, pese a quien le pese. Vienen los que quiero que estén», ha concluido.

Celedón será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las cercanas fiestas de la Virgen Blanca que se celebrarán en Vitoria-Gasteiz del 4 al 9 de agosto.