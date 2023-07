La XIII edición del Low Festival ha comenzado este viernes en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm (Alicante) con cerca de 24.000 personas, en un fin de semana al que pondrán banda sonora artistas como Natalia Lacunza, Arde Bogotá o Iván Ferreiro.

El escenario ElfBar estrenaba la tarde de la mano de los alicantinos Gran Angular, que jugaban en casa y congregaron a sus pies a una buena masa de fieles, según ha indicado la organización del evento en un comunicado.

Sobre esas mismas tablas pasaron a lo largo de la noche el «espíritu emo» de letras «melancólicas» de Confeti de Odio; el «intimismo» de pablopablo, que se atrevió con una cover de 'Me porto Bonito', de Bad Bunny y Chencho Corleone; o el «multitudinario» concierto de Niña Polaca, que compartieron su «emoción» por tocar en el Low al recordar sus fiestas de adolescentes en el festival ante un público rendido ante su «explosivo» rock castizo.

Además, el sonido experimental de Ralphie Choo, exponente de la nueva ola de jóvenes talentos nacionales, sedujo con hits como 'Bulerías de un Caballo Malo' o 'Máquina Culona', su último single junto a Mura Masa; Depresión Sonora puso a bailar a todos con su post punk y la argentina Catnapp arrolló con su electrónica «expresionista» y «de vanguardia».

Los murcianos Viva Suecia presentaban sobre el escenario Vibra Mahou las canciones de su cuarto disco, 'El amor de la clase que sea', e hicieron un repaso a ese «extenso arsenal de hits» que les ha convertido en una de las bandas «referentes» del indie nacional, sorprendiendo a los presentes cuando sobre el escenario aparecieron los también murcianos Arde Bogotá a cantar con ellos su tema 'El bien'.

Por su parte, el directo de Interpol conquistó con su propuesta «elegante, introspectiva y oscura», en una actuación «impecable» donde no faltaron himnos como 'C'Mere', 'All the rage back home' o 'Evil', así como algunas canciones de su nuevo y séptimo álbum.

El show de The Vaccines, que salieron a escena con la sintonía de la aclamada serie Succession para cerrar el escenario. La banda londindense hizo un repaso por su discografía ante un público que disfrutó al máximo de temas como 'I always knew', 'If you wanna', 'Post break-up sex' o 'Wetsuit'.

Escenario mini

La propuesta «sincera y personal» de Natalia Lacunza fue la encargada de abrir el escenario MINI, que estrenaba césped y dos grandes ventiladores para refrescar a los presentes. La pamplonesa arrasó frente a un público masivo que viajó por un repertorio que se movía entre a balada y el pop, pasando por momentos rave que enloquecieron a sus fans.

El tecno «celestial» de los islandeses GusGus envolvía el festival en una atmósfera «hipnotizante», para luego dejar paso al «arrollador» directo de Arde Bogotá. Los cartageneros dispararon temas como 'Los perros' o 'La salvación'.

Tras ellos llegó la esperada revelación del Secret Show, que resultó ser un tributo a Daft Punk de la mano de Robot Rock Alive, en un perfecto homenaje a los himnos del dúo francés con temas emblemáticos, juegos de luces y una puesta en escena «formidable».

La sesión DJ de INNMIR puso el broche final a la primera jornada de festival. Los amantes de las sesiones DJ se citaron desde primera hora a los pies del escenario Ellesse, que contó con fiesta 'non stop' de la mano de nombres como Maadraassoo, REM DJs, Cool Nenas, David Van Bylen, El Cuerpo del Disco, Kiddy Smile, Yahaira y Juguete.

Low Festival 2023 continúa este sábado con Placebo, Django Django, Lori Meyers, Iván Ferreiro o Xoel López, así como el talento emergente de Judeline, Pipiolas o Chinchilla, entre otros muchos.