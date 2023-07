El consejero andaluz de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este viernes al Gobierno central que deje de «atacar y de maltratar» a Andalucía y se sume a la petición del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a la Unión Europea sobre la necesidad de destinar fondos a la construcción de obras hidráulicas para luchar contra la sequía.

En declaraciones a los periodistas en Algeciras (Cádiz), Sanz se ha pronunciado así después de que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, haya recomendado a Juanma Moreno, «menos lamento y más acción» en relación al cambio climático y la sequía, después de que éste haya remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, pidiéndole una reunión para abordar el problema del agua.

Para Sanz, el Gobierno de Pedro Sánchez es «como el perro del hortelano, ni ayuda a Andalucía ni deja que nos ayude Europa». A su su juicio, no puede ser más «lamentable» que Ribera critique la reclamación que el presidente de la Junta ha hecho por carta a la Comisión Europea para que ayude a Andalucía a hacer frente a la sequía, que es el principal problema que hoy tiene esta tierra.

«Una vez más, el maltrato a Andalucía es la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez», ha indicado Sanz, quien ha añadido que el Ejecutivo nacional ha dejado

«colgada» a la Junta al no haber desarrollado las obras de hidráulica de su competencia.

Ha expuesto que la Junta de Andalucía ha tenido que poner en marcha «en solitario» tres decretos de sequía, el último por un montante de 300 millones de euros, y un plan SOS de soluciones y obras frente a la sequía de 4.000 millones.

Además ha tenido que desarrollar y ejecutar 76 obras hidráulicas que el Estado tenía «que haber hecho y que no ha hecho y que hemos tenido que asumir los andaluces». «Los andaluces y la Junta están teniendo que asumir en solitario una lucha contra la sequía frente al abandono y la dejación de responsabilidades que está haciendo el Gobierno de Sánchez».

«Es lamentable que ahora que reclamamos ayuda a Europa para que sea sensible, el Gobierno central no solo no ayuda a Andalucía, sino que la maltrata», ha recalcado Sanz, para quien lo lógico sería que el Gobierno de España se sumara a la petición que ha hecho el presidente de la Junta de fondos europeos para luchar contra la sequía.