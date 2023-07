Representantes de CCOO se concentran, de nuevo, ante su sede para pedir que el trabajo no quite la vida

Representantes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón se han vuelto a concentrar, a las 11.00 horas, ante su sede de Zaragoza, para pedir que el trabajo no quite la vida y guardar un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de accidentes laborales y sus familiares.

Esta concentración tiene lugar después de que este martes perdiera la vida un trabajador en una empresa de demolición que estaba derruyendo un edificio en el municipio zaragozano de Calatayud y el pasado 22 de julio un agricultor muriera al quedar atrapado por la cosechadora con la que trabajaba en Barcabo, pueblo ubicado en la Comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca.

El sindicato ha recordado que 15 personas han fallecido, en Aragón, este año yendo o en el puesto de trabajo, y ésta es la segunda vez durante este mes que CCOO Aragón despliega, en las escaleras de su sede, una pancarta con el lema 'Que el trabajo no te cueste la vida' y es que ya son cuatro personas las que han fallecido por causa laboral en julio.

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón, Luis Clarimón, ha leído un manifiesto en el que ha exigido a las empresas «que tomen las medidas preventivas necesarias para evitar accidentes y no dañar la salud de sus trabajadores y trabajadoras». También se ha dirigido a las Administraciones a las que ha recordado que deben adoptar las medidas necesarias «para que la prevención llegue a las pequeñas y medianas empresas».

En el centro de las políticas

CCOO ha reclamado situar la prevención de riesgos laborales en el centro de la actividad empresarial y a las personas en el centro de todas las políticas, ha explicado en una nota de prensa.

«Cuando uno o una sale por la mañana a trabajar piensa que va a volver a comer con los suyos. Las víctimas no vuelven a casa porque las medidas preventivas no se han tomado o porque la ley de prevención no ha entrado en muchas empresas», ha lamentado Clarimón.

El sindicato ha solicitado que se cumpla la ley de prevención, «porque de acuerdo con la legislación, el empresario tiene la obligación de evitar el riesgo y planificar una buena organización del trabajo».

CCOO también ha subrayado la necesidad de poner en marcha la figura del delegado territorial, para llegar a las empresas más pequeñas y dar cobertura a sus trabajadores. «La mayor parte de las empresas en Aragón son pequeñas o muy pequeñas y aquí faltan recursos, no ha entrado la ley y no hay representación sindical para vigilar o para hacer propuestas», ha afirmado Clarimón.