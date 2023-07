El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado este lunes que la coalición soberanista «no fallará» a los vascos que ayer les transmitieron «el mensaje rotundo y contundente» de impedir un Gobierno PP-Vox, y ha destacado que, pese a la «difícil» aritmética, existe «una ventana de oportunidad» para conformar un Ejecutivo alternativo a las derechas.

En una comparecencia para analizar los resultados de los comicios de este pasado 23 de julio, Otegi ha señalado que la ciudadanía vasca «ha premiado» en las elecciones generales a la izquierda independentista y ha priorizado «el voto útil» también con su respaldo a los socialistas, para evitar que «el bloque reaccionario» gobierne en el Estado español.

En este sentido, ha puesto en valor los «históricos» resultados obtenidos por la coalición soberanista en esta cita electoral, «los mejores obtenidos en unas generales», con 52.000 votos más que en la convocatoria de 2019.

«En Hego Euskal Herria cada vez más gente conecta y siente que el voto a EH Bildu es útil para mejorar sus vidas y conquistar derechos sociales y nacionales para el pueblo vasco», ha señalado, para añadir que en la coalición soberanista están «más fuertes porque así lo ha decidido la gente y eso es motivo de orgullo».

Además, tras recordar que «el bloque PP-Vox» pensaba que iba a sacar «mayoría absolutísima», ha apuntado que «no ha sido así», y ahora existe la oportunidad de hacer realidad «el deseo» de los vascos que, «de ninguna manera», quiere un Ejecutivo de las derechas.

Al respecto, Arnaldo Otegi ha reflexionado sobre el hecho de que EH Bildu hace una «lectura alternativa a la política convencional», poniendo «primero» al «país, la gente y luego los partidos».

Por ello, ha aseverado que EH Bildu «no va a fallar» ni a la palabra «dada» a los votantes, «ni a lo que ha dicho nuestro pueblo, que es que no quiere un gobierno de PP y Vox en el Estado español». Por lo tanto, ha aseverado que, en lo que esté en la mano de EH Bildu, harán «todo lo posible para que el deseo y la voluntad democrática nacional y popular del pueblo vasco se cumpla».

Para el líder de EH Bildu, tras los resultados de estas elecciones, «la ventana de oportunidad sigue abierta, por lo menos en términos hipotéticos y teóricos». «Sabemos que es difícil, sabemos que la aritmética es la que es, pero nosotros y nosotras pensamos que esto sigue siendo posible y así lo queremos», ha afirmado. «Por lo tanto, en lo que esté en nuestra mano, haremos todo lo posible para que el deseo y la voluntad democrática nacional y popular del pueblo vasco se cumpla», ha reiterado.

NAVARRA Y CATALUÑA

Preguntado por los periodistas sobre los resultados en Navarra, donde EH Bildu ha sido segunda fuerza, y Cataluña, Otegi ha señalado que los navarros también han dicho «que no quieren un gobierno reaccionario en el Estado español y hay que escucharles», aunque ello no esté «del todo» en la mano de la coalición soberanista.

Respecto a Cataluña, ha mostrado su «respeto» al pueblo catalán y ha insistido en que «también para ellos, como en Euskal Herria, la prioridad es que no haya un gobierno de PP y Vox», y así el «voto útil ha ido al PSOE y, no tanto a los independentistas», que, no obstante, van a ser «determinantes».