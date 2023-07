El PSOE ha ganado las elecciones generales en la provincia de Sevilla este domingo 23 de julio y consigue cinco escaños en el Congreso de los Diputados, logrando un 36,84% de los votos. Esta cifra supone mantener los cinco diputados obtenidos en los comicios de noviembre de 2019 y la provincia de Sevilla como el principal feudo de los socialistas en Andalucía, al ser la única provincia andaluza en la que el PSOE se ha impuesto al PP en estas generales.

Con el 96,63% de los sufragios escrutados, los socialistas logran en esta cita con las urnas una diferencia de 37.832 votos a los 'populares' sevillano. Por su parte, el PP consigue cuatro diputados --el doble de los alcanzados hace cerca de cuatro años-- y el 33,13% de los votos, mientras que Vox pierde un diputado con respecto a los dos logrados en las últimas generales con un respaldo del 13,28%.

Sumar mantiene los dos escaños obtenidos por Unidas Podemos (UP) por Sevilla en noviembre de 2019 con el 14,06% de los sufragios. Caminando Juntos (CJ), nuevo partido liderado por la exdirigente de Vox Macarena Olona, no logra escaño por Sevilla en su estreno electoral y se queda con un 0,08% de apoyo. Ciudadanos (CS), que no concurre este 23J, logró un diputado por Sevilla en las últimas generales.

La participación en las urnas es de un 70,06%, lo que sitúa la abstención en Sevilla en el 29,93%.

