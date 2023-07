La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha asegurado este domingo que no harán presidente al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, «a cambio de nada», y ha insistido en que su prioridad es Catalunya.

«No me temblará en absoluto el pulso en seguir manteniendo la posición. No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Catalunya, no es la gobernabilidad del Estado. No nos moveremos ni un milímetro. Nosotros sí tenemos memoria», ha subrayado en rueda de prensa junto a otros dirigentes, entre los cuales la presidenta del partido, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull.

Tras lograr siete escaños, Nogueras ha admitido que son conscientes de la «fuerza» que tienen, dado que son imprescindibles para el PSOE para conseguir la mayoría absoluta, y ha asegurado que no fallarán en su compromiso y que tienen palabra.

«Pedro Sánchez tiene muchos deberes pendientes con Catalunya, no le debemos nada», ha añadido la candidata de Junts, que ha aprovechado su intervención para enviar un abrazo al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y al líder de TriasxBarcelona, Xavier Trias, tras recordar que los socialistas sumaron sus votos con PP y comuns para evitar que fuera alcalde.

A pesar de la pérdida de votos independentistas, ha considerado que con estos resultados se abre la oportunidad de abrir «una etapa por el cambio» en Catalunya y recuperar la unidad, en un mensaje dirigido a ERC.

De hecho, durante la campaña ofrecieron a los republicanos que se sumaran a la propuesta de no investir a Sánchez si no transfiere a Catalunya las competencias para celebrar un referéndum acordado.

"reitero la propuesta" a erc

«Reitero la propuesta que hicimos a ERC», ha destacado la noche de este domingo, donde ha asegurado que Junts sí ha entendido el resultado electoral.

Para Nogueras, «las cosas se tienen que empezar a hacer de forma diferente», y ha defendido que, desde Junts, han mantenido la posición pese a las presiones y críticas que han recibido.