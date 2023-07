La cabeza de lista del PSOE al Congreso por Sevilla y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha criticado la actitud «cobarde» del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, de no acudir la pasada noche al debate electoral en RTVE, ya que no quería «ponerse al lado» del candidato de Vox, Santiago Abascal, con el que pretende «gobernar».

En declaraciones a los periodistas este jueves en Sevilla, ha manifestado que en ese debate finalmente 'a tres' quedaron bien manifiestas las dos visiones de España que tenemos en este momento y los dos proyectos para el futuro.

No obstante, ha considerado que lo más claro del debate fue la ausencia del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo: «Un señor que no quiere debatir, que deja la silla vacía y que no se quiere exponer al contraste de país ni de opiniones, tiene poco que contar sobre el futuro de España y tiene mucho que ocultar», ha añadido.

Para Montero, Feijóo no acudió al debate porque no quiere dar explicaciones «respecto a sus relaciones con Marcial Dorado, un narcotraficante»: «Es poco creíble la excusa de que no existía Google cuando todas las portadas de prensa ya apuntaban que era una persona que estaba incorporada al negocio de la droga y además nadie se sube a un yate de una persona que no conoce de nada».

«No quiere explicar esas relaciones de su pasado», ha indicado Montero, quien ha añadido que Feijóo tampoco quería ponerse al lado del candidato con el que quiere «formar gobierno», como es Santiago Abascal, que se dedicó a hacer comentarios «primarios» sobre el colectivo Lgtbi, violencia de género o cambio climático.

«Feijóo lo comparte, pero no quiere que se diga de una forma tan brusca y tan abrupta como lo hace Abascal», según Montero, quien ha añadido que el candidato del PP tiene, por una parte, una conducta «cobarde de no querer enfrentar los argumentos y de no querer contestar las preguntas de su relación con Marcial Dorado y, por otra parte, de ocultar una agenda de recortes que, sin duda, va a ser la que definitivamente, si ellos tuvieran ocasión de gobernar, pondrían en marcha como han hecho en todas las crisis anteriores».

En cuanto a las visiones de país que se ofrecieron en el debate, ha explicado que, por un lado, estaba la visión que representó Abascal, que conforma la «coalición PP-Vox», y de sus comentarios y análisis se extrajo que la «derecha de este país está inhabilitada para poder gobernar, y que no tiene claras cuáles son las consecuencias y las causas que provocan sufrimiento y dificultades en las familias españolas».

"Hizo un discurso que incitaba a la exclusión y al odio y que

refleja un concepto de España muy pequeño, donde solo caben aquellos que piensan, aman o sienten como los dirigentes de la derecha, que tienen votantes mucho más capacitados que los propios aspirantes a presidente del Gobierno", ha indicado.

Por otro lado, según ha añadido, los españoles pudieron conocer las propuestas que tanto el PSOE como Sumar plantean para el futuro de este país, en donde se vio que la prioridad es la mayoría social y ser capaces de consolidar muchas de las apuestas que hemos hecho durante esta legislatura.

Se ha referido, por ejemplo, a la propuesta de pleno empleo, que permita que la gente joven y las mujeres «podamos superar este obstáculo que para algunos parece realmente insalvable».