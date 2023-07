El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles que hay entre cuatro y cinco escaños en «liza» en Andalucía que no llegan en este momento al uno por ciento de los votos, cuando la Ley de Régimen Electoral marca un 3 por ciento mínimo del voto válido por circunscripción.

Durante un acto en Sevilla, Moreno ha querido dejar claro que «nada está ganado» y que, sin duda, en las elecciones generales del próximo domingo «todos los votos cuentan», al tiempo que ha explicado que hay 15 escaños de toda España que están «en el aire» por porcentajes de votos que no llegan ni al uno por ciento.

Ha indicado que entre cuatro y cinco de esos escaños «en liza» pertenecen a Andalucía: «Un uno por ciento del voto puede dar un diputado más o puede restar un diputado para que sigamos con el sanchismo o cambiemos de gobierno».

Con posterioridad, en un acto público en Cartaya (Huelva), en la recta final de la campaña electoral, Moreno ha manifestado que Andalucía, como comunidad con mayor número de votantes, es «determinante» para que el candidato del PP a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, sea presidente del Gobierno.

Por ello, se ha mostrado convencido de que el candidato del PSOE a la reelección como presidente, Pedro Sánchez, «no quiere» que los andaluces salgan a votar y haya una «participación masiva». «Demos una lección de democracia a Sánchez saliendo a votar en masa, a llenar las urnas de votos, para derrotar democráticamente al sanchismo», ha pedido Moreno.

Ha manifestado que hay muchos motivos para «derrotar democráticamente» a Pedro Sánchez, como el hecho de que vaya a dejar una «deuda» de 300.000 millones generada en cinco años, lo que supone «hipotecar» el futuro de nuestros hijos y nietos; que se pueda repetir la alianza con ERC y EH con peticiones más duras para «romper la unidad de España», o por no tener «altura institucional» y no ser capaz de decir «dos verdades seguidas» en un año.

«No merece ser presidente», ha sentenciado Juanma Moreno, para quien Andalucía necesita contar en la próxima legislatura con un «gran aliado», que sólo puede ser Núñez Feijóo.

En relación con el tema de la sequía, Moreno ha reprochado a Sánchez que nunca haya estado comprometido con el problema del agua en Andalucía y no se hayan acometido las infraestructuras hidráulicas competencia del Gobierno central.

Por ello, ha señalado que se necesita un nuevo Gobierno que esté alineado con Andalucía y entienda sus problemas. Ha garantizado que Núñez Feijóo es una persona «razonable, tiene sentido de estado y es sensible a nuestros problemas y entiende que España no puede ir bien si Andalucía no va bien».

Ha querido dejar claro que va a ser tan exigente con Feijóo como presidente del Gobierno como lo ha sido con Pedro Sánchez, en defensa de los intereses de Andalucía.