La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido de que las «mentiras descaradas» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la «desfachatez» del líder de Vox, Santiago Abascal, son un peligro para la convivencia y el progreso en España, puesto que ambos partidos aspiran a «gobernar para la confrontación, mirando al pasado y negando derechos».

Ribera ha participado este miércoles en un acto electoral celebrado en Vitoria-Gasteiz, en el que también han intervenido el cabeza de lista del PSE-EE al Congreso de los Diputados por Álava, Daniel Senderos, y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza.

En su intervención, la vicepresidenta tercera ha subrayado que en las elecciones del próximo domingo «si queremos sumar» frente al modelo que representan el PP y Vox, «el único voto real que computa es el voto al Partido Socialista».

Ribera ha criticado la «desfachatez y avidez» con la que se están comportando los líderes de ambas formaciones en esta campaña electoral. En el caso de Núñez Feijóo, y en referencia a sus afirmaciones sobre la gestión de las pensiones por parte de los gobiernos del PP, le ha reprochado que pretenda «decidir qué es lo que le tienen que preguntar las periodistas» y de «ofenderse» cuando estos «le corrigen».

«Le ofende tanto que ni pide disculpas ni dice que se ha equivocado; y tarda casi 24 horas en reconocer que son ligeras inexactitudes», ha añadido.

La vicepresidenta ha afirmado que mientras Núñez Feijóo «esconde» sus verdaderas intenciones o «miente descaradamente», Abascal actúa con total «desfachatez» en su intento de devolver la política y la sociedad española «al pasado». En este sentido, ha aludido a las anulaciones de espectáculos culturales en algunas instituciones gobernadas por PP y Vox.

«Mira por donde, Ana Belén va a ser una roja peligrosa que no puede actuar representando a 'Julieta y Romeo'; Lópe de Vega parece demasiado revolucionario. ¿Pero a dónde nos remonta esto, por Dios?», se ha preguntado.

"avasallando"

También, se ha referido a las advertencias de Abascal sobre que la situación se pondría «complicada» en Cataluña si el PP y Vox llegan al Gobierno de España, y ha criticado que el dirigente de Vox pretenda abordar una situación de ese tipo «avasallando». «¿Cómo se puede presumir con tal nivel de desfachatez de querer gobernar para la confrontación, de querer gobernar mirando al pasado, de querer gobernar negando derechos?», ha manifestado.

Ribera ha advertido de la necesidad de decir «basta» y de reaccionar para garantizar el mantenimiento de «una sociedad inclusiva donde todos seamos libres e iguales». «No queremos ciudadanos asustados buscando dónde y cómo esconderse frente a quien decide qué es lo patriota, qué son los derechos o qué son las libertades», ha añadido.

"echando espuma por la boca"

En una línea similar, Andueza ha denunciado «la trayectoria de mentiras y de traiciones a la sociedad española» del Partido Popular, al que ha acusado de «mentir cada vez que no gobierna» porque «no soporta» no estar en posesión del «poder». «Cuando no gobierna se olvida del país, se olvida de sus gentes», ha afirmado, tras lo que ha subrayado que ese es el motivo de que esté «echando espuma por la boca» desde que perdió el Gobierno.

Frente a esa forma de actuar, ha reivindicado «la hoja de servicios extraordinaria» del PSOE, del que ha subrayado su contribución a «recuperar salarios y pensiones dignas, trabajos estables de mayor cantidad, derechos, y libertades olvidadas o nunca soñadas», entre los que ha citado la eutanasia.

«Las derechas y sus altavoces mediáticos continúan ladrando y lo hacen cada vez con más fuerza. Si la derecha difama, si la derecha miente, si la derecha ladra, solo quiere decir una cosa: que estamos haciendo lo correcto, que estamos haciendo las cosas bien», ha señalado.

Andueza ha advertido de que «la ultraderecha y la derecha radicalizada nos llevan a perder absolutamente todo lo que hemos conquistado», por lo que ha pedido el voto al PSOE para evitar que se llegue a esa situación.

Respuesta a iturgaiz

El líder del PSE también se ha dirigido al presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, a quien ha calificado de «peón vasco de esa derecha radicalizada» y al que ha reprochado que este pasado martes acusara a los socialistas de «alentar la confrontación y el guerracivilismo».

«¿Cómo se nos puede acusar de eso a personas, a hombres y a mujeres que hemos dedicado de nuestra vida a luchar por la paz y por la libertad?», se ha preguntado, tras lo que ha advertido de que no va a «tolerar» este tipo de afirmaciones.

Andueza ha denunciado que estas acusaciones las realice el dirigente de un partido que «no reconoce el único terrorismo que queda por erradicar, que es el terrorismo machista».

«Nos acusan de alentar la confrontación los que utilizan a las víctimas del terrorismo, con el que ya acabamos los socialistas hace ya unos cuantos años, para conseguir un puñado de votos miserables; los que miran para otro lado cuando sus socios más radicales --en referencia a Vox-- arrancan banderas LGTBI promulgando el odio», ha añadido.

Feijóo, "radical moderado"

Andueza, aludiendo a Núñez Feijóo, también ha criticado que «ese radical moderado que quiere gobernar este país con sus socios más radicales se dedica a mentir para no destapar sus verdades, lo que quiere hacer en este país». No obstante, ha subrayado que al líder del PP «ya se les está viendo las costuras», aunque «cuando se le enfrenta con la realidad y con los datos de verdad, sigue poniendo cara de granito y negando la mayor».

«El pasado lunes Feijóo demostró que es una persona de la que no te puedes fiar, y este país necesita un presidente honrado que le diga la verdad a sus ciudadanos, no alguien que miente compulsivamente cada vez que puede», ha manifestado Andueza, quien ha afirmado que el presidente del PP «no es digno» de gobernar España.

En el acto también ha intervenido Daniel Senderos, que ha advertido de que «el negacionismo, el retardismo climático y la pasividad del Partido Popular y Vox ponen en peligro los avances conseguidos hasta ahora» en materia de protección del medio ambiente. «No se lo vamos a permitir», ha advertido, tras lo que ha pedido el apoyo al PSOE para «frenar» a ambas formaciones.