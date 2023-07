El cabeza de lista de Sumar por Bizkaia al Congreso de los Diputados, Lander Martínez, ha lamentado las «nuevas dudas» que han surgido sobre las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) de Osakidetza, y ha criticado que «los mismos» que dicen «querer ser» la voz de los vascos en Madrid «son los que no asumen reponsabilidades sobre la transparencia e igualdad de oportunidades» en los procesos de acceso al empleo para la sanidad pública vasca.

Lander Martínez se ha pronunciado de esta forma después de que el portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, haya afirmado que las «incidencias puntuales» detectadas en los exámenes de la nueva (OPE) de Osakidetza «escapan al control» de la estructura del Servicio Vasco de Salud y son «responsabilidad» de los tribunales de estas oposiciones.

Durante un acto político para abordar asuntos de Salud, celebrado en la Plaza Santa Ana de Durango, Martínez ha recordado que, según se avanza «hacia el final de la campaña», se empieza a percibir «la importancia del próximo domingo».

«Hay mucho en juego y en Sumar estamos dándolo todo para convencer, a quien aún tenga dudas, de que Yolanda Díaz es la mejor candidata a la presidencia del Gobierno de estas elecciones», ha dicho.

En este sentido, ha defendido a la candidata de Sumar por su «capacidad de diálogo, por sus políticas y también por las propuestas» de la coalición, «que tienen un solo objetivo: hacer la vida más fácil».

Lander Martínez se ha referido, en concreto, a «lo más importante», y de «lo que se habla muy poco en campaña: la salud». «Precisamente hablamos de Salud hoy que conocemos que nuevamente hay dudas sobre las OPEs de Osakidetza. Otra vez», ha criticado.

En este sentido, ha pedido no olvidar que «los mismos que dicen querer defender nuestros derechos y ser nuestra voz en Madrid son los que no asumen reponsabilidades sobre la transparencia e igualdad de oportunidades que se deben dar en los procesos de acceso al empleo para la sanidad pública vasca». «Que no vuelva a ocurrir lo vivido en las OPES dopadas», ha pedido.

El candidato de Sumar ha advertido de que Euskadi ya ha «vivido» y «sufrido» los que significa «gobernar y tomar medidas de espaldas a la gente». «Ya hemos sufrido lo que suponen los recortes, gobernar para las eléctricas, los bancos y los amigos», ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que Yolanda Díaz «ha demostrado de qué lado está». «De gente como tú, ha defendido tus intereses en el consejo de ministros. Ha sido la mejor abogada que hemos podido tener en estos años de pandemia, de guerra, de inflación galopante», ha señalado.

Por ello, se ha mostrado convencido de que «si Euskadi vota masivamente, Yolanda Díaz estará en el gobierno». «En 2015 Euskadi dejó claro en las urnas qué tipo de política quería, aquello abrió las puertas a un gobierno que logró sacar a la corrupción del Gobierno estatal y permitió cosas que parecían imposibles como aumentar un 47% el SMI», ha recordado.

Para Lander Martínez, «aquella determinación, aquel grito en defensa de la gente, aquella épica de votar lo que nadie esperaba, puede ser decisiva para revalidar ese gobierno llevando a Sumar y a Yolanda Díaz al centro mismo donde se toman la decisiones».

«No me canso de decirlo, el 23J se vota un Gobierno, esto va de bloques: quien sume más gobierna. Hay mucha gente en Euskadi que comparte la visión de política y los valores de Yolanda Díaz, les pido su confianza para continuar gobernando. El domingo hay que convertir en votos las simpatías y la buena valoración de Yolanda Diaz como líder político», ha reclamado.

A su juicio, «muchas personas, especialmente mujeres» pueden sentirse identificadas «con la trayectoria política y vital de Yolanda Díaz». «Mientras hay partidos que no hablan a las mujeres, las medidas de Yolanda Díaz y sus propuestas ponen claramente a las mujeres en la agenda: subida SMI, limpiadoras del hogar o reducción de la jornada», ha enumerado.

A su juicio, Sumar «tiene la mejor candidata a presidenta del Gobierno», porque «ya es hora, una mujer al frente, trabajadora, que mira de tú a tú a los poderosos». «Si hay unas elecciones en las que votar a Yolanda Díaz y lo que representa, son estas. Todos y todas a votar el domingo a Sumar, votar para que Yolanda Díaz pueda pelear lo que ha prometido. No está perdido, hay esperanza, hay posibilidad de que la próxima legislatura sigamos avanzando, necesitamos tú voto, necesitamos tú apoyo», ha concluido.