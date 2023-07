El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha pedido a su seguidores reunidos esta tarde en Getxo que este domingo, «antes de ir a la playa, al monte o al aperitivo», vayan a votar para lograr los 1.200 votos que le faltan al PNV para conseguir y asegurar un tercer escaño por Bizkaia, y les ha instado a convencer a «los muchos indecisos que todavía hay» para que apoyen al «voto útil, al voto al Partido Nacionalista Vasco».

Según ha destacado, este tercer escaño lo ocuparía Imanol Landa, quien «va a estar al servicio de vascas y vascos con solo un objetivo: defender los intereses de Euskadi». «Fue un gran alkate, ha sido un gran senador y va a ser un gran diputado. Hay que llevarle en volandas al Congreso», ha animado.

El líder jeltzale ha participado esta tarde en Getxo en un acto electoral junto con Aitor Esteban, portavoz del Grupo Vasco y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia; Nerea Ahedo, cabeza de lista al Senado por Bizkaia; y el Lehendakari Iñigo Urkullu.

En su intervención, ha insistido en que el candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y el del PP, Alberto Núñez Feijóo, «ofrecen Guatemala y Guatepeor». «¡Pues no! Ni Guatemala ni Guatepeor: en Euskadi, Aitor y su tractor!», ha exclamado.

Tras criticar la campaña de los dos grandes partidos estatales, «llena de mentiras, sin ningún respeto entre ellos ni con los demás, que es como si no existiéramos, aunque se pasen la vida hablando de supuestos o posibles pactos con nosotros», ha aludido a «la última mentira que le han pillado a Feijóo, la de las pensiones», para señalar con «orgullo» que la vez que el PP revalorizó las pensiones conforme al IPC fue «por la presión del PNV».

"Aitor y yo cerramos aquel acuerdo en la Moncloa en abril de 2018, y todavía tengo la imagen de Montoro, como si le hubieran sacado todas las muelas del juicio sin anestesia, cuando Rajoy aceptó nuestra exigencia.

Así que, Feijóo, ni una medalla. ¡La revalorización fue gracias al PNV!", ha destacado.

Por otro lado, ha apuntado que «ahora que todos se pegan por ver quién es el más de lo más en el bloque progresista», hay que recordarles que «el único partido que votó la investidura de Sánchez, y el primero que la anunció, fue el PNV. Allí no estuvieron ni Bildu ni ERC, aunque ahora quieran ir de muletas de Sánchez».

Por ello, ha pedido que desde Euskadi se mande una señal positiva, que anime a la gente a creer en la democracia, frente «a tanto populismo y política de 'fake-news'». "Euskadi tiene que marcar la diferencia este domingo. Nuestro mapa tiene que tener un gran hueco verde que destaque.

Verde de esperanza, de naturaleza viva, de ilusión, verde de la ikurriña, verde Partido Nacionalista Vasco", ha dicho.

Ortuzar ha aseverado que el PNV tiene que seguir siendo «con fuerza» la voz vasca en Madrid para que «nadie silencie a Euskadi». «Euskadi se merece tener a las mejores y a los mejores en Madrid. Gente preparada para defender Euskadi contra todo. Gente del PNV», ha concluido.

Esteban

Por su parte, Aitor Esteban ha manifestado que «cada vez es más evidente que la única voz, independiente, de obediencia únicamente vasca, con un programa concreto, con propuestas adaptadas al momento, adaptadas a las necesidades de nuestra ciudadanía, de nuestras empresas, es la del Partido Nacionalista Vasco».

Según ha subrayado, «desde los partidos estatales todo se ve bajo el prisma del ojo de Madrid: no hay propuesta, no hay referencia específica a Euskadi, mientras los otros, (en referencia a EH Bildu) con un ligero programa de equipaje, están más obsesionados con un supuesto sorpasso, con la imagen, que en cómo defender las instituciones vascas que nunca estimaron, al parecer hasta hoy».

El aspirante al Congreso ha criticado a Pedro Sánchez por «alardear de intervenir en competencias que no son suyas». «Incluso tuvimos que escuchar en mayo a Andueza afirmar que lo importante »frente a los que reclaman competencias, son las soluciones para la gente«. ¡Ay Andueza! Si aplicáramos eso a la recíproca, lo que podríamos hacer desde Euskadi es pasar por encima de Adif y poner las vías de EuskoTren sin acuerdo, ocupar los aeropuertos de Euskadi y gestionarlos o encargarnos de la política exterior, de la frontera, legislar sobre migración y cobrar las cotizaciones de los trabajadores en vez de la Seguridad Social y, ¿por qué no?, abrir Embajadas y emitir pasaportes», ha indicado.

«¿Qué es esto de que el Estado puede hacer lo que le dé la gana, y vascas y vascos ver reducido nuestro autogobierno?», ha cuestionado, para reprochar también al candidato de EH Bildu Oskar Matute que le dé igual a dónde van los gravámenes a banca y energéticas.

«Si siguen siendo gravámenes y no impuestos, seguirán sin concertarse, las Diputaciones no podrán recaudarlos y la ciudadanía vasca no verá un euro. Al parecer lo importante para Bildu es que la banca pague; a quién, da lo mismo», ha criticado.

Aprovechando que este miércoles es 18 de julio, ha recordado en su literalidad la declaración que el PNV hizo como partido, y publicada en el diario Euzkadi el 19 de julio de 1936 ante la sublevación militar de Franco contra el régimen democrático en vigor.

«Ante los acontecimientos que se desarrollan en el Estado español y que tan directa y dolorosa repercusión pudieran alcanzar sobre Euskadi y sus destinos, el Partido Nacionalista Vasco declara que, planteada la lucha entre la ciudadanía y el fascismo, entre la República y la monarquía, sus principios le llevan indeclinablemente a caer del lado de la ciudadanía y la República, en consonancia con el régimen democrático y republicano que fue privativo de nuestro pueblo en sus siglos de libertad», ha recitado.

«'Indefectiblemente del lado de la ciudadanía y de la libertad'. Esto es a lo que hoy, 18 de julio de 2023, nos comprometemos de nuevo en nombre del Partido Nacionalista Vasco. Que nadie tenga ninguna duda de cuál será nuestra actitud. Hoy, como ayer y como mañana, con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos, con la justicia social. Hoy, como ayer y como mañana, con Euskadi», ha concluido.