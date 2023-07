El cabeza de lista del PP por Valencia al Congreso en las elecciones del 23J, Esteban González Pons, ha asegurado, al ser preguntado por si sigue creyendo que Vox es de extrema derecha, que esta formación «es un partido a la derecha del PP, como todo el mundo sabe», al tiempo que ha señalado que no es su «socio en exclusiva».

Así lo ha aseverado el candidato 'popular' en La Entrevista de Plaza Podcast que recoge Europa Press. Interrogado por si le genera «tensión» tener a los de Santiago Abascal como «compañeros de viaje», González Pons ha respondido que le produce «más tensión que Bildu acompañe al PSOE».

«Y me sorprende que a nosotros nos pregunten a todos por Vox y al PSOE nunca le pregunten por Bildu. Es más, la posibilidad de que Pedro Sánchez llegue a ser presidente del gobierno otra vez pasa, no solo por pactar con Bildu, sino también con la CUP, pero a él no le van a preguntar, nos van a preguntar a nosotros porque es la línea de campaña que ha elegido el sanchismo y que se sigue con bastante asiduidad», ha razonado.

En este punto, ha hecho notar que «el Partido Popular ha pactado en Barcelona con el PSOE, le hemos dado la alcaldía de Barcelona; en Vitoria con el PNV, le hemos dado la alcaldía de Vitoria; en Cantabria con el partido de Revilla, nos han dado la presidencia; en Canarias con Coalición Canaria; en la Comunitat Valenciana y en Extremadura con Vox; en Baleares gobernamos solos; en Aragón y en Murcia no tenemos gobierno porque no queremos meter a Vox y Vox no nos da la investidura y cuando Vox no quiere dar la investidura porque prefiere los sillones a las políticas pues no llegamos a ningún acuerdo».

«Vox no es nuestro socio en exclusiva», ha dicho el representante 'popular', que ha recordado cómo en el 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo este ofreció al candidato del PSOE un acuerdo para darle la abstención si obtenía más escaños. «Luego no estamos hablando de un socio preferente», ha insistido en referencia a Vox.

Lucha contra el machismo, "línea rojísima"

También ha comentado el posicionamiento de esa formación sobre la violencia machista. Al respecto, González Pons ha subrayado que para el PP es «obvio que existe machismo». Y ha abundado: «La lucha contra el machismo nos afecta a todos, nos incumbe a todos. El machismo no sabe de ideologías y no podemos renunciar a ellas. Es una línea roja, una línea rojísima».

«Yo no sé lo que piensa Vox, --ha continuado-- creo que unas veces dice unas cosas, otras veces dicen otras. Ha convertido el machismo en su tema de campaña, cuando el origen de ese partido estaba en la herida patriótica y, de repente, han dejado de ser un partido cuyo único fin es la unidad de España para convertirse en un partido negacionista del machismo muchas veces».

Ha recordado que en la Comunitat Valenciana va a haber una Vicepresidencia de Igualdad y ha aprovechado para insistir en su petición a los votantes socialistas: «Todos aquellos que quieren que el Partido Popular gobierne en solitario, que nos presten el voto. Lo vamos a aceptar con humildad, lo vamos a aceptar con el máximo respeto y vamos a intentar hacer un gobierno de centro y moderado, en mi caso además un gobierno valencianista, en solitario».

Sobre el uso de lemas como 'Que te vote Txapote' y 'Que te vote el narco del bote', el candidato ha considerado que hay una diferencia entre ambos, ya que el primero «surgió de la calle, está en las redes sociales y lo utiliza la gente», mientras que, a su parecer, el otro es un «lema de laboratorio pensado por los estrategas de la Moncloa». «Esta es la gran diferencia en esta campaña electoral: nosotros estamos en la calle y el PSOE en los estudios de televisión», ha rematado.

Interrogado por si le «incomoda» la fotografía de Núñez Feijóo con Marcial Dorado, ha contestado que es una imagen «de hace 25 años mil veces explicada y que ha sido utilizada cuatro veces en cuatro campañas electorales gallegas y las cuatro veces Alberto Núñez Feijóo ha ganado por mayoría absoluta».

«Muestra hasta qué punto están desesperados los dirigentes sanchistas porque pierden el chollo y ya recurren a lo que sea y van a recurrir a todas las cacas que se encuentren por la calle los sanchistas de aquí al domingo; se las van a quitar del zapato y nos las van a tirar, pero eso es política de cacas. La verdad es que con eso no se hacen daño más que a sí mismos porque muestran hasta qué punto están desesperados», ha dicho.

Campaña "un poco surrealista"

Y ha añadido: «Estamos en una campaña un poco surrealista que se está celebrando con más de 40 grados de temperatura en la calle cuando media España está de vacaciones con más de votantes por correo, con tres comunidades autónomas que el día de las elecciones se encontrarán en pleno puente, con España en la presidencia española de la UE».

«Estamos viendo una campaña que es fruto sólo de la rabieta que se cogió Pedro Sánchez cuando perdió municipales y autonómicas; su creencia de que los españoles habían votado mal y su magnanimidad al ofrecernos la oportunidad de volver a votar bien pero castigados. Es como ir a la convocatoria de septiembre. Los españoles suspendimos en quererle en las elecciones municipales y autonómicas ya nos da la oportunidad de recuperar en julio», ha concluido.