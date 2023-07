El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, ha asegurado que está «persuadido de que Catalunya va a ser la vanguardia de esa España que avanza para los próximos cuatro años».

En una entrevista en el diario 'La Vanguardia' recogida este domingo por Europa Press, ha añadido: «España necesita cuatro años más de avance, y si hablamos de Catalunya, multiplicado por 40. Por eso insisto, yo creo que Catalunya va a dar la victoria al PSOE».

Sobre una consulta en Catalunya, ha dicho que es un proceso que exigirá tiempo, determinación, paciencia y generosidad, aunque cree que la «ciudadanía catalana lo que necesita es pasar página, convivir y también canalizar esas mayores ansias de autogobierno que pueda tener legítimamente una parte de Catalunya, pero siempre hacia posiciones posibilistas».

Ha afirmado que un referéndum de autodeterminación «no va a ocurrir, porque no hay ninguna constitución en el mundo» que lo permita; porque considera que generaría división y porque cree que dentro de la Constitución hay suficiente espacio, ha dicho, como para solucionar lo sucedido en 2017.

Y ha recordado que ha tomado decisiones arriesgadas para garantizar convivencia: «Yo sé que hay gente que no ha entendido las decisiones que he tomado en Catalunya, que no las ha compartido, pero mi deber no es pensar en las próximas elecciones, sino pensar en las próximas generaciones», ha añadido.

Para Sánchez, el PSOE será la primera fuerza política el 23J y garantizará, ha dicho, cuatro años más de políticas de progreso por tres motivos: por la «buena gestión», por los avances que quedan por culminar, como blindar las pensiones, y porque un gobierno PSOE-Sumar es la alternativa a uno de PP-Vox.

«Y eso ya lo estamos viendo en muchos ayuntamientos y comunidades, supone un periodo de involución, de meternos en un túnel negro del tiempo», ha advertido sobre una posible coalición PP-Vox.

Ha acusado textualmente al candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir, de hacer un uso descarnado del terrorismo y de «blanqueamiento» a los pactos de Vox en materia de igualdad de género y protección al colectivo LGTBI.

Preguntado por si impedirá un gobierno del PP con unas nuevas elecciones si el PSOE pierde en las generales, ha respondido que su «propuesta rotunda es avanzar» y consolidar las medidas impulsadas esta última legislatura.

La agenda del pp y vox, "un retroceso"

«Y la agenda que tiene el PP, y ya no digamos Vox, en caso de que gobernaran, es un retroceso, una involución en todos estos avances. En definitiva, aquí no estamos hablando de la alternancia, como ha ocurrido en otros procesos electorales. Aquí nos estamos jugando si España continúa avanzando», ha añadido.

Sánchez ha señalado que, en el Parlamento Europeo, la presidenta Ursula Von der Leyen se reúne «con todos los grupos parlamentarios, incluido al que pertenece el partido de Yolanda Díaz, y no se reúne con un único grupo parlamentario, que es el de la ultraderecha de Vox».