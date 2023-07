La líder de Más Madrid en la Comunidad, Mónica García, ha recriminado este viernes al líder del PP y candidato a La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, que lance «sospechas» sobre el voto por correo de cara a las elecciones generales del 23 de julio como «cortina de humo» para ocultar que «no tiene propuestas».

En declaraciones a los medios en el Hospital La Paz, donde ha presentado las propuestas de la formación en materia de Sanidad, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea ha subrayado que es «indigno» que Feijóo siga «nuevamente poniendo sospechas y poniendo dudas sobre el voto por correo y sobre Correos».

«Es una cortina de humo que tiene el señor Feijóo para intentar ocultar los pactos que hoy se están terminando de hacer por ejemplo en Extremadura con Vox. No hay cortina de humo y no hay ruido que tape realmente que el PP y el señor Feijóo no tienen absolutamente ningún proyecto y que están llevando a los español a una sociedad más oscura, más retrógrada y del pasado como es la España que nos ofrece la ultraderecha», ha subrayado.

Una «ultraderecha», ha dicho, «que ya se ha mimetizado tanto con el PP que no podemos diferenciarlas». En la misma línea, ha recriminado al candidato 'popular' a La Moncloa que no acuda a los debates televisivos como el celebrado este jueves con representación de siete formaciones presentes en el Congreso o el que tendrá lugar el próximo día 19 con Pedro Sánchez (PSOE), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox).

«Hubo un debate menos bronco, hubo un debate en el que se ha hablado más de propuestas que de bronca. Y claro, este es un debate en el que el señor Feijóo no tendría ninguna cabida», ha ironizado García.

En esta línea, ha apuntado que esa también será la razón por la que Feijóo no acudirá el próximo día 19 a un debate el que se hablará de propuestas y en el que Yolanda Díaz «va a rebatir con datos todas las mentiras y todos los bulos del señor Feijóo».

Por su lado, la 'número siete' de las listas por Madrid, Alda Recas, ha recalcado que en debate a siete de este jueves organizado por RTVE quedó claro que quien está dispuesto a poner sobre la mesa «propuestas claras y para todos» fue Sumar. «El resto se vio que están dispuestos a aportar muchas cosas pero quien dijo propuestas para todos los colectivos fue Sumar», ha zanjado.