El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha afirmado que en las elecciones del 23 de julio «se juega» que Euskadi reciba las transferencias pendientes y, en este sentido, ha reclamado la de la Seguridad Social para «poder garantizar más y mejores pensiones para los vascos».

Ortuzar ha realizado estas manifestaciones en Vitoria, donde ha ofrecido un mitin junto al portavoz del PNV y cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Aitor Esteban, y la cabeza de lista al Senado por Álava, Almudena Otaola, en la plaza del 3 de marzo de Zaramaga.

En su intervención, Ortuzar ha destacado precisamente el hecho de celebrar este acto en Zaramaga, un barrio de «profundas raíces y significación importante», en el que pasaron cosas «también duras», en referencia a la matanza del 3 de marzo. «Como partido siempre nos hemos postulado como defensores de la memoria, porque un pueblo que no tiene memoria no sabe a dónde va y no sabe el camino que tiene que elegir, por eso nosotros siempre con la memoria», ha añadido.

También ha recordado la figura del alavés Francisco Javier de Landaburu que escribió «La causa del pueblo vasco» y que vivió tiempos de «falta de libertad y penuria» por la dictadura franquista, ha señalado que ahora la causa del pueblo vasco es «muy diferente» pero ha indicado que a toda esa generación «nadie le regaló nada» y ahora «tampoco» les «regalan nada en Madrid».

Según ha manifestado, hay que «arrancar cada cosa, cada transferencia cuesta» y cada ley que tienen que «combatir porque es recentralizadora, cuesta». «Cada presupuesto que negociamos, cada partida que intentamos meter para el aeropuerto, para los regadíos, para la industria, para abaratar los precios de la energía, cuesta», ha añadido.

Ortuzar ha indicado que, para eso, está el PNV en Madrid porque no van a «alinearse con unos y otros, para hacer política de boquilla», sino que van a «defender Euskadi, Araba, vamos a defender la memoria de Zaramaga, vamos a trabajar por Gasteiz, vamos a trabajar por Araba, esa es la realidad y eso es lo que está en juego el 23 de julio». En este sentido, ha asegurado que quién representa los intereses de los vascos y es la «única alternativa» es el PNV.

El líder jeltzale ha aludido en su discurso al hecho de que los asistentes al mitin estaban «cara al sol» y ha indicado que hay «otros que quieren volvernos a poner cara al sol» y desconoce si se atreverán.

«Hoy estamos cara al sol, pero no vamos a permitir que este país vuelva al pasado, no vamos a permitir que haya un retroceso, no vamos a permitir regresiones. Euskadi es un país libre y quiere ser aún más libre y quiere decidir su futuro. Por eso os pedimos el voto para votar y decidir aquí lo que necesitamos aquí y negociar en Madrid con fuerza. Por eso tenemos que trabajar estos 15 días», ha añadido.

Según ha indicado, en esta campaña tienen que hacer llegar a la gente el mensaje «nítido» de que el 23J Euskadi «se juega a su futuro como si fueran unas elecciones vascas, como si fueran unas elecciones municipales o forales» porque se juegan los intereses de la sociedad vasca, las pensiones y se juega que Euskadi tenga las «transferencias que faltan».

En este sentido, ha querido reclamar «con rotundidad» la transferencia de la seguridad social porque está en el Estatuto. «Pero, sobre todo, porque si nosotros gestionamos las pensiones, los pensionistas y las pensionistas de Euskadi van a tener más garantías, van a tener mejores pensiones, van a poder vivir mejor. Para eso está el PNV para hacer la vida mejor a vascos y vascas», ha asegurado.

Aitor esteban

Por su parte, el cabeza de lista del PNV al Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que su partido es y será «una parte decisiva» de Álava y ha destacado cómo ha logrado ser el territorio «más industrial».

En este sentido, ha subrayado la importancia de trabajar por la competitividad y ha indicado que fueron los primeros que pidieron una reforma del mercado eléctrico europeo para que el precio de la electricidad se desacoplara del gas y poder así reducir la factura de la luz. También ha destacado su defensa de las pensiones que les llevó a lograr que «fueran actualizadas con el IPC».

«Y ofrecimos un acuerdo razonable que, dando una especificidad al vino de la Rioja alavesa, solucionara el problema suscitado sin romper la denominación de origen. El PP lo dinamitó», ha subrayado Esteban que también ha mencionado otros logros relacionados con el aeropuerto de Foronda, para evitar el desbordamiento del río Zadorra o para impulsar el proyecto intermodal y logístico de Jundiz.

Por lo tanto, ha asegurado que se han «empleado a fondo» por Álava con «hechos concretos» y ha asegurado que debe haber una «voz vasca en Madrid» que se preocupe «por lo de aquí», y, en concreto, ha citado a Mikel Legarda, «voz de Álava en el Congreso».

Esteban ha destacado las estadísticas del trabajo del PNV en esta pasada legislatura con 3.500 intervenciones, lo que supone «1.500 más que Bildu y 3.000 más que PP, PSOE y Podemos».

También ha recordado el trabajo relativo a los derechos humanos y ha aprovechado para rendir homenaje a las víctimas de la matanza del 3 de marzo y ha asegurado que hay «aclarar mucho sobre aquellos sucesos». En este sentido, ha indicado que el PNV ha sido el único que ha presentado iniciativas para cambiar la Ley de Secretos Oficiales, una ley franquista que «sigue echando un velo sobre una época decisiva», que «no se corresponde con los estándares de un país democrático».

«Una ley que se niegan a derogar. Y el PNV estará presente en Madrid para reclamarlo porque, a pesar de que lo presentamos y las buenas palabras el PSOE no ha cumplido el compromiso de cambiar esta ley. Como estaremos firmes ante cualquier intento de regresión en materia de derechos humanos, igualdad o políticas sociales», ha advertido.

Por último, ha indicado que el 23J se juega el futuro de Álava y de Euskadi, sin estar sometido «a las direcciones de los partidos estatales» y con una voz «equilibrada, que no se va a los extremos, con voz independiente, porque su única lealtad es con la ciudadanía vasca».

«Álava ya está en primera división, como su equipo de fútbol. Ahora tiene que aspirar a ser de Champions. Y quien va a luchar por ello, como lo ha demostrado siempre, es el PNV. Hay que ir a Madrid y traer cosas a Euskadi. Y para eso nada mejor, os lo digo yo que lo sé de buena tinta, nada mejor que un tractor. Y si de tractores se trata, los vascos que los usan y más saben de esto son los alaveses», ha dicho Esteban que ha señalado que el voto «útil y decisivo» es al PNV.

Por su parte, Almudena Otaola, senadora por Álava y candidata a la reelección, ha recordado los «hechos trágicos» que ocurrieron en ese lugar hace más de 47 años -la matanza del 3 de marzo- sin que hasta el momento se haya realizado «un ejercicio para su esclarecimiento y su reparación». «Un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo», ha señalado.

Otaola ha indicado, precisamente, que si están en política es, entre otras cosas, para ayudar a reparar los daños causados a las víctimas y a sus familiares, para proteger los «derechos universales» de las personas y de los pueblos. «Para ello es fundamental tener una voz propia y un equipo fuerte en el Congreso. Nuestro compromiso con la justicia y los derechos humanos es definitivo, siempre lo ha sido», ha subrayado.