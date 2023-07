Todo listo en Villaverde para un Mad Cool con nueva organización de escenarios para reducir el impacto acústico

El festival Mad Cool estrena esta tarde nuevo recinto, ubicado en la colonia Marconi de Villaverde, con una nueva organización de escenarios y baños con el objetivo de reducir el impacto acústico, tras importantes quejas vecinales recibidas en las últimas semanas.

De hecho, ha sido uno de los motivos por lo que el festival termina cada jornada a las 2 de la madrugada, frente a las 3 del año pasado o las 4:30 horas en las que acabó en 2019 y 2018. La reducción en una hora ha obligado también ha recolocar algunos grupos y que aumenten por tanto, los solapes de grupos. Además, frente a los 5 días de la anterior edición y los 4 de 2019, ahora se quedan en tres jornadas.

Ayer por la tarde, el llamado 'Nuevo Recinto de Festivales', situado en la calle Laguna Dalga, fue rebautizado Iberdrola Music, en un acto celebrado en la zona Vips en el que asistió la concejala delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Ribera de la Cruz, y la edil delegada de Turismo, Almudena Maíllo. Allí se anunció que el espacio acogería otros festivales como el Reggaeton Beach Festival o el Coca-Cola Music Experience, entre otros.

Este recinto, cuya titularidad mayoritaria la tiene Mahou, cuenta con 185.000 metros cuadrados, todos cubiertos con césped artificial. Para el Mad Cool han desplegado ocho escenarios. Los escenarios 1 y 2 son los más grandes e importantes, donde actuarán los artistas y grupos cabezas de cartel.

Distribuidos de forma paralela, estos dos escenarios pretenden cerrar el sonido que generen. Están divididos a la mitad por quitamiedos para garantizar la seguridad y favorecer el traslado de cualquier persona que necesite asistencia média. También cuentan con una torre en altura donde se situarán fotógrafos e invitados 'ultravips', que contarán con la visión más privilegiada de cada concierto.

El tercer escenario en importancia es el 'Region on Madrid', rodeado por bloques con el objetivo también de aplacar el ruido. Mad Cool, como en ediciones anteriores, tendrá un espacio en forma de carpa destinado a la música electrónica, otro nuevo y más ecléptico (escenario 4) y tres espacios totalmente cerrados llamados 'Vibra Mahou Aveniu' donde tocarán grupos emergentes y ganadores del concurso de talentos puesto en marcha por el propio festival.

Una de las novedades de esta edición, cuyos detalles y ensayos están ultimando los técnicos y trabajadores, es la ubicación única de todos los aseos en el centro del recinto. Dentro habrá puntos agua potable --y también en otros lugares del festival--, un sistema de vaciado de residuos al estilo de los aviones y papel higiénico garantizado en todo momento, señalan los organizadores.

Mad Cool ha dispuesto también kilómetro y medio de barras y carpas para bebidas por todo el recinto, además de una zona de restauración con comida de varios tipos y puntos del mundo. También habrá una importante zona de información, múltiples espacios de patrocinadores y un punto violeta y arcoíris que además este año atenderá ataques de ansiedad y otras afecciones psicológicas.

La organización del festival también ha prometido que habrá cobertura móvil en el recinto al contratar más capacidad. Entre lo negativo, las torres de alta tensión, que ya carecen de tensión, que no ha dado tiempo a soterrar este año. Eso sí, la característica noria del Mad Cool ya está preparada para acoger viajeros.

Ubicación "más accesible"

Por otro lado, Mad Cool, que espera 70.000 asistentes diarios al vender todos los abonos, asegura que el espacio será más accesible que el utilizado en años anteriores en Valdebebas-Ifema, que registró importante problemas de seguridad algunos días.

Por ello, ha contratado lanzaderas de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que conectarán Atocha, pasando por Legazpi hasta la Gran Vía de Villaverde durante el horario de salida del recinto, entre la 1 horas y las 3.30 horas.

Por su parte, Metro prolongará el cierre de la estación más cercana al recinto, la de Villaverde Alto (Línea 3), hasta las 4 horas. Si se opta por esta alternativa, el acceso más directo al Mad Cool es por la calle Valle de Tobalina, dirigiéndose por el este a la avenida Real de Pinto hasta la calle de Laguna del Marquesado donde girarán a su derecha para alcanzar Laguna Dalga a través de la calle de Laguna de Cameros.

Durante los días 6, 7 y 8 de julio de 2023 se procederá a reforzar el servicio de 1.30 horas a 3.30 horas entre las estaciones de Villaverde Alto y Sol con parada en Legazpi y Embajadores. Únicamente Villaverde Alto permitirá la subida de viajeros y el resto de las estaciones permitirán la bajada de viajeros.

Las dos líneas de Cercanías que operan en el entorno del recinto son la C-3, la C-4 y la C-5. Debido a que el servicio de Cercanías finaliza a medianoche, la mayor parte de los asistentes podrán optar por este modo de transporte a la hora de acceso al recinto, pero no cuando finalicen los conciertos.

Respecto a taxis, la parada se ubicará en la calle de San Ezequiel y será señalizada. El itinerario peatonal para optar a este servicio público discurrirá por la calle Laguna Dalga, avenida Real de Pinto, calle del Valle de Tobalina y San Ezezquiel.

El plantel musical

Mad Cool Festival 2023 se compondrá de 101 bandas, con nombres tan relevantes como The Black Keys, Red Hot Chili Peppers, Lizzo, Mumford and Sons, Queens of the Stone Age, Ava Max, Sam Smith, The 1975, Nova Twins, Robbie Williams, Lil Nas X, Kaleo, Morgan, Franz Ferdinand, Tash Sultana, Paolo Nutini, Rina Sawayama, Jamie XX, Primal Scream, Machine Gun Kelly, entre otros.

Por días, este jueves tendrá un cariz más popero y rapero, entre las que destaca el veterano Robbie Williams, que se encuentra en plena gira por sus 25 años de trayectoria como solista y su disco XXV, en el que precisamente reinterpreta muchos de sus temas más reconocidos con apoyo de una orquesta.

Hoy también se darán cita representantes del hip hop norteamericano más moderno como Lizzo, Lil Nas X y Machine Gun Kelly. En el apartado del rock encontramos The 1975 y Franz Ferdinand, y también se cuela algún clásico del punk The Offspring, que obligará a sus fans a madrugar, ya que su actuación comienza a las 19 horas.

El viernes y el sábado tendrán un cariz más roquero que hoy con artistas como Red Hot Chili Peppers, Queens of the Stone Age, The Black Keys, Primal Scream, Mumford & Sons, Liam Gallagher, Puscifer, Kevin Morby o dEUS, entre otros. En el ámbito de la electrónica, destacan artistas como The Prodigy, Jamie XX, Rüfüs Du Sol o The Blessed Madonna.