La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, han arrancado este jueves la campaña electoral del 23 de julio en un acto conjunto en el que han apelado a los «miles de motivos» para votar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y han reivindicado que «Madrid es la antítesis».

En la cita, en el Parque Eva Duarte, ambos dirigentes han arropado a la delegada del área de Cultura del Ayuntamiento y 'número dos' al Congreso por Madrid, Marta Rivera de la Cruz, y al cabeza de lista del PP al Senado por la región, Pedro Rollán.

Ayuso ha hecho hincapié en que en esta campaña electoral hay que decirle a los ciudadanos «que el cambio ha llegado a España» y que hay «una forma muy diferente de hacer política».

«El próximo 23 de julio todo va a cambiar. Lo que sucedió el 28 de mayo fue simplemente la antesala, lo dejamos para chutar a gol y ahora llega el partido final. Llega el momento de que lo que ocurra en Madrid resuene en toda España y pronto ese cambio llegue de la mano de Alberto Núñez Feijóo», ha subrayado.

Para la dirigente madrileña, tras los comicios de mayo «Sánchez dimitió como presidente del Gobierno» después de «cinco años de mentiras, de retroceso, de división y de sectarismo» y estas elecciones serán la demostración de que «del sanchismo se sale».

«Pedro Sánchez no aguanta más en la Moncloa y lo sabe, esto es agónico para él, que acabe ya, que acabe cuanto antes. La duda ya no es si va a perder, que es evidente que lo va a hacer, la pregunta es por cuánto porque ahí está su posible futuro político», ha lanzado.

Al tiempo que ha remarcado que lo que no puede hacer es «seguir encerrándose a llorar en los platos de televisión» diciendo que los poderes «ocultos» le acosan. «¡Venga, por favor, si el poder es él, el poder sin límites! No hay plató de televisión que lo maquille. Ni tampoco plató de televisión en Ferraz», ha apostillado, al tiempo que ha afeado al presidente que no esté «en la calle» como Feijóo.

Para la presidenta del PP madrileño, Madrid tiene «miles de motivos para ir a votar en contra de Pedro Sánchez» y a «a favor de causas nobles, causas buenas y que unan». Y es que ha subrayado que la región lo ve «todo con claridad» frente a «las chapuzas, las leyes sectarias y las injusticias» y no soporta «ni un minuto más» todo lo que se ha vivido este año y lo que quieren esconder con «chequevotos a última hora». «Somos la España que Sánchez no ha podido comprar», ha defendido la presidenta.

En este punto, ha tachado de «totalitarismo» que el Gobierno «saque un esquema» para decir cómo han de ser las familias así como que tome «decisiones sectarias que benefician a delincuentes o a delincuentes amigos». También ha afeado que hayan «reducido la calidad de la educación y hayan sustituido el saber por la ideología y por la ingeniería social» y que todo lo hayan impuesto «por decreto».

«Esto va de Sánchez o España, de retomar el camino después de tanta decadencia o el retroceso. Ellos sí son el retroceso. Yo creo que no cabe nada más apasionante que con las urnas. Ya ha llegado ese momento y nos llena de ilusión lo que vamos a vivir en las próximas semanas. Lo vamos a dar todo», ha remarcado.

Del 'haz que pase' al 'haz que se largue'

Almeida ha llamado a llenar las urnas de votos del PP el próximo 23 de julio para «transformar el 'Haz que pase' (lema del PSOE en 2019) en 'Haz que se largue' para que (Pedro Sánchez) no sea presidente del Gobierno, para que España recupere su mejor futuro».

«Si queremos que eso pase, y que eso suceda el 23 de julio, solo hay una manera y un camino, votar al PP, a Alberto Núñez Feijóo. Quien quiera derogar al 'sanchismo' que vote a Feijóo, quien quiera que Bildu no tenga papel, que vote a Feijóo; cualquier otra papeleta no ayuda a desalojar a Pedro Sánchez de La Moncloa», ha abundado desde el parque Eva Duarte.

Para Almeida, «solo desde una amplísima mayoría social se podrá recomponer el modelo de convivencia», que es «lo que España y los españoles demandan y necesitan». «Todo esto depende única y exclusivamente de que vayamos a votar, de la movilización; gracias a todos vosotros tenemos la seguridad de que vamos a sacar un buen resultado, pero vamos a decir que un día de vacaciones o cuatro años de 'sanchismo'», ha apostillado a continuación.

En este punto, el regidor madrileño ha llamado a «votar para derrotar la pesadilla que ha vivido» el país con el 'sanchismo' y poner así «broche final a la etapa más oscura de la democracia».

Sostiene el primer edil que «Madrid le dirá a Pedro Sánchez el 23 de julio que se acabó su tiempo como presidente del Gobierno, porque Madrid es la antítesis del 'sanchismo', es el mejor símbolo de los valores constitucionales, de todos los que se reconocen en la Constitución de 1978». «Madrid es el punto de encuentro de todos los que sabemos que España no se construye desde el odio o la trinchera, sino de los que quieren construir una España mejor», ha lanzado.

A sánchez "no le gusta madrid"

Por su parte, Rivera de la Cruz ha sostenido que Sánchez «no quiere ni ver» a Ayuso y Almeida porque entre ellos se siente «muy inseguro» porque le recuerdan «todo lo que él no puede tener: »un liderazgo sólido« y a la vez ser una persona querida »en la calle".

«No le gusta Madrid porque es el escenario de las grandes derrotas de Pedro Sánchez, de los grandes fracasos del sanchismo. Sánchez no puede olvidar y tampoco puede perdonar que los madrieños, apoyados en nuestras instituciones, nos negamos a doblegarnos ante todo lo que representa: sectarismo, miedo y la división en bloques», ha subrayado, al tiempo que ha remarcado que «es el momento de dar un giro al voto y al país».

"votar abrazado a una barra de hielo"

Vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local del Partido Popular y número 1 al Senado, Pedro Rollán, ha recordado que fue Ayuso «quien apartó a Pablo Iglesias de la política española» y por tanto «quedan 17 días para que el PP, de la mano de Alberto Núñez Feijóo, saque a Pedro Sánchez de La Moncloa». Ha afeado que Sánchez se haya pasado «cinco años mintiendo todo el rato a todo el mundo» y «maltratando a los madrileños».

Rollán ha afeado que se haya impuesto «un impuesto a la carta tanto para madrileños como para los andaluces», y por ello los madrileños el 23 de julio han de movilizarse para «mejorar el país». «La movilización es no dar nada por perdido, pero no dar nada por ganado. Conforme avancen los días y las encuestas nos acompañen, nadie que esté en la playa entre seguir bronceándose o ir a votar. Hay que ir a votar aunque sea abrazo a una barra de hielo», ha expresado Rollán.

«El cambio a mejor está en nuestra mano. Hagamos posible el cambio. Tenemos el momento, tenemos el partido y tenemos la persona. Os animo que en estos 17 días hagamos que el cambio a mejor sea posible. Estoy convencido de que así será», ha finalizado.