El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha comenzado la campaña haciendo un llamamiento a la militancia, argumentando que se «necesita un PSOE que tenga toda la militancia puesta en una gran movilización que haga que España despierte de la difamación, contaminación y deshumanización de la política para empezar a hablar de lo útil».

«Llega la hora de la verdad», ha afirmado Espadas, que ha planteado que «hay que decidir entre dos modelos de país claramente, el que representa las derechas que pactan gobiernos autonómicos y que fijan cuales son sus prioridades entre derechos y posiciones de poder político, y la hoja de servicio y el proyecto de país que ha defendido estos cuatros años el PSOE».

En este sentido, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha hecho que España esté en uno de esos momentos dulces que no deberíamos dejar pasar, sino como mínimo estar orgullosos como españoles de un momento en el que presidimos la UE y lo hacemos como la primera economía en crecimiento económico, generación de empleo y en la contención de precios».

Indicadores que, a juicio de Espadas, demuestran que «el Gobierno no solo se ha enfrentado a una situación de crisis que no estaba en ninguna hoja de ruta y lo ha hecho muy bien, sino que además está siendo capaz de gestionar bien la economía, generar riqueza, empleo y hacerlo protegiendo a la gente».

«Confío en la reflexión serena de los ciudadanos» en la campaña, porque «la derecha quiere darla por amortizada antes de empezar, como siempre», ha dicho el dirigente socialista, que ha añadido que «generalmente debate poco y propone menos, pero en esta campaña tiene un problema, que se enfrenta a una fuerza política que tiene mucho de que hablar y bien».

Así, ha defendido que «la agenda del Gobierno es la mejor de un país europeo», además de que «ha atacado los principales problemas de desigualdad y de injusticia social» que encontró «cuando gobernó la derecha». En este sentido, ha citado al mercado laboral y al «otro gran pilar» que es el sistema de pensiones, «en la protección de aquellos que después de muchos años de trabajo merecen estar tranquilos, frente a lo que estamos viendo en las propuestas de la derecha o de los empresarios de extender la jubilación hasta los 70 años».

«De qué va a hablar el PP en estas elecciones», ha preguntado Espadas, que ha acusado al PP de «embarrar el terreno de juego», aunque a su juicio, «tiene un problema», ya que «si los ciudadanos piensan qué han hecho esta legislatura, difícilmente irían a votarlo».

Así, ha recordado que «a parte de estar media legislatura con un líder que salió como consecuencia de que se le ocurrió denunciar la corrupción en su partido, la otra mitad se la ha tirado Feijóo intentando ver si se come el espacio político de una fuerza de extrema derecha que le marca el paso, y en vez de separarse se ha fusionado con ellos».

Por ello, ha insistido en que de cara a estas elecciones «hay dos modelos y un rumbo distinto», con «un partido que se presenta con el orgullo de hacer un trabajo encomiable porque esta España no se parece en nada a la del 18». «No es cualquier elección, hay que optar entre consolidación de derechos y principio de justicia social o retroceder y los ciudadanos no deben de dar su voto a aquellos que se esconden y no debaten, porque no son de fiar», ha concluido.