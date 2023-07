La candidata de Junts por Barcelona en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado este jueves que serán los que pondrán «el precio más alto» a los votos de los catalanes tras las elecciones generales, y que si depende de ellos todo cambiará.

Así lo ha manifestado en el acto de inicio de campaña en el recinto de Palo Alto de Barcelona ante un centenar de personas, entre las que estaba la presidenta del partido, Laura Borràs, y el secretario general, Jordi Turull, y en el que también han intervenido el cabeza de lista al Senado, Toni Castellà, y los candidatos de las demarcaciones catalanas: Josep Maria Cruset por Tarragona, Marta Madrenas por Girona e Isidre Gavín por Lleida.

«Los votos de Junts no están al servicio del PP, del PSOE ni del Rey. Están al servicio de Catalunya. Ni PP ni PSOE, Catalunya», ha sostenido Nogueras, que ha vaticinado que pueden ser determinantes tras las elecciones y ha recalcado que no harán de palanganeros --en sus palabras-- de ningún gobierno.

«Ayer perdimos una batalla importante, no la guerra», ha asegurado Castellà después de que la justicia europea retirara la inmunidad al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí, por lo que ha llamado a votar en estas elecciones asumiendo el compromiso de que Junts no estabilizará ningún gobierno que no reconozca el derecho a la autodeterminación.

Borràs también ha llamado a los independentistas a movilizarse en estas elecciones ante los que apuestan por la abstención, ha diferenciado la gestión de Junts frente a la de otros --en alusión velada a ERC--, y ha pedido decir 'basta' al trato que dispensa el Estado a Catalunya, algo que también ha hecho Turull, que ha cargado contra los socialistas al asegurar que «el voto útil para España es un voto inútil para Catalunya».