El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha calificado de «zancadilla de la izquierda» las alegaciones presentadas contra los pliegos del nuevo estadio de La Romareda que ha aceptado el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA).

Esta resolución del TACPA se ha notificado este martes y viene a estimar la alegaciones del recurso que presentó el pasado 2 de mayo el portavoz del grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Zaragoza en el anterior mandato, Fernando Rivarés, y que ya no tiene representación en esta nueva corporación municipal.

La resolución del TACPA es sobre las alegaciones de Podemos que cuestionaba la legalidad sobre los usos de derecho de superficie y que a juicio de Serrano «atañe más a un aspecto de formas que de fondo». En concreto atañe a la consideración de si es un contrato de naturaleza de Derecho administrativo o no, ha precisado.

Con esta decisión se paraliza el proceso de licitación de los pliegos del nuevo estadio y el Gobierno de Zaragoza dispone de dos meses para decidir si interpone un recurso por la vía contencioso-administrativa.

En rueda de prensa, Serrano ha recordado que los pliegos tienen el informe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza y a su entender «no cabe hablar de error, sino que hay interpretaciones en derecho que se pueden compartir o no de este órgano administrativo y se buscará la solución».

Tranquilidad y confianza

«Sin entrar a hacer una valoración es momento de comunicar esta mala noticia que habrá que estudiar con tiempo y con rigor», ha indicado Serrano, quien ha recordado que el TACPA es un órgano administrativo y no judicial y cabe poner un recurso contencioso administrativo ante el TSJA por el Gobierno de la ciudad, que «se valorará en su momento».

Víctor Serrano ha trasladado su «absoluto pesar por esta zancadilla a la ciudad» que ha enmarcado en la «estrategia del cuatripartito de Lambán de tumbar el mejor proyecto de campo de fútbol que ha supuesto esta resolución del TACPA».

«La izquierda --ha dicho-- logra su objetivo de tumbar el mejor proyecto de campo de fútbol de inversión privada de la ciudad que supone que los ciudadanos no tengan que poner dinero y ha roto el sueño de la ciudad y de todos los seguidores del Real Zaragoza de tener el mejor campo de fútbol y en las mejores condiciones para el equipo y la ciudad».

Ha reconocido que es un «día triste» para la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el equipo de gobierno. «Mucho me temo que la alegría de los políticos de izquierda contrasta con el jarro de agua fría de la afición del Real Zaragoza y de los zaragozanos». Ha señalado que las urnas del pasado 28 de mayo «les pusieron en su sitio, pero el daño al mejor proyecto de campo de fútbol es irreparable».

Asimismo, ha trasladado el mensaje de tranquilidad, confianza y serenidad porque las «mismas ganas e ilusión del mandato anterior para tener el mejor campo de fútbol es el acicate de la alcaldesa para seguir adelante e impulsar el mejor estadio».

En este contexto ha trasladado el interés de la alcaldesa en que la ciudad «tendrá el nuevo campo de fútbol, será una realidad y el objetivo no solo no permanece inmutable sino que no se va a disipar».

Ha reiterado que «es un mal día» en el que caben palabras trabajo y esfuerzo para que los zaragozanos puedan recobrar la ilusión. «Zaragoza tendrá campo de fútbol y lo vamos a hacer con reflexión, estudio y trabajo».

El mundial de fútbol 2030

«Es una pena --ha comentado-- que 335 millones de euros que puede generar para la ciudad el ser sede del Mundial de Fútbol 2030 o la creación de más de 3.500 empleos estén en entredicho por la actitud hostil de la izquierda contra el mejor campo de fútbol de la ciudad».

«Lambán, en su estrategia fallida de confrontar con Azcón utilizando y jugando ilusión de los zaragocistas, las urnas le han puesto en su sitio fuera del Pignatelli y también a Rivarés que ni siquiera es concejal».

A colación ha abundado en que «la defensa del interés público y de tener el mejor campo de fútbol será el objetivo del Gobierno de la ciudad».

Serrano ha reiterado que es una «zancadilla» a la ciudad, pero la alcaldesa y gobierno de Zaragoza «se levantará y liderará el sueño de los ciudadanos y zaragocistas de tener un nuevo estadio». En este sentido, ha apuntado que «pronto» trasladará la soluciones para no «quebrar el ideal» de tener el mejor campo de fútbol.

Ha lamentado que es «muy mal día» para la ciudad, pero objetivo sigue siendo aún más claro y es que Zaragoza tenga el estadio que se merece la ciudad.

La primera dificultad será cumplir los plazos de la licitación sobre los que se desconoce el impacto concreto y cuando esté evaluado se trasladará, pero «no es el momento porque se estudian distintos escenarios», ha apuntado.

Sobre la posibles afección que suponga para que Zaragoza sea del Mundial de Fútbol 2030 ha preferido no hacer una valoración para recalcar que «ha sido la izquierda la que ha decidido poner palos en la rueda en ese hecho».

«La izquierda en su estrategia no va contra Azcón, sino contra los zaragozanos y pone en tela de juicio la participación en el mundial, pero el equipo gobierno se dejará la piel para estar en el mundial porque es lo que piden los zaragozanos. Es un proyecto de ciudad y desde ya trabaja alcaldesa y equipo de gobierno», ha zanjado.