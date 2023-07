El candidato del PP al Congreso por Barcelona, Nacho Martín Blanco, ha garantizado que no se produce «ningún tipo de pérdida de derechos por gobernar con un partido, sobre todo porque el PP se muestra firme» con sus convicciones y principios, ha dicho en referencia a pactos con Vox.

«Es evidente que ningún pacto de los que ha hecho el PP en los últimos años ha supuesto una pérdida de derechos, por mucho que el PSOE esté alimentando el miedo», ha asegurado en una entrevista de Europa Press, en la que ha confiado en que el PP gane y gobierne en solitario --ha planteado que pueda hacerlo con mayoría absoluta y con un resultado histórico en Catalunya--.

Ha defendido que la política de pactos del PP esté presidida por el principio de que «el PP no puede ceder en cuestiones esenciales de su trayectoria política y de su programa: hay cuestiones absolutamente ineludibles, como el respeto a la igualdad, al principio de libertad y al hecho de que no se pierdan derechos que han costado mucho de conseguir en nuestro país».

«El PP no hará ningún paso atrás con cuestiones que tienen que ver con derechos adquiridos», la igualdad y la violencia machista --que para él son líneas rojas--, por lo que ha insistido en que estos derechos estarán garantizados tanto si el PP gobernara en solitario tras las elecciones generales como si pactara con otros partidos para tener el apoyo necesario para gobernar.

Martín Blanco ha sostenido que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, «ha cruzado una línea roja en democracia ciertamente inadmisible, que es pactar con el brazo político de una banda terrorista», algo que cree que desnaturaliza la política de pactos en España, por lo que ve inconcebible que los socialistas pretendan decir al PP con quien pueden pactar, según él.

«Siempre que se respete nuestro programa de principios fundamentales de la Constitución, el marco constitucional, el marco democrático y la unidad de España como base fundamental de convivencia entre ciudadanos, nosotros estamos abiertos a acuerdos», ha añadido, y ha señalado que un pacto con Vox sería una posibilidad, como lo sería también un pacto con los socialistas.

Preguntado por si ser contrario al Estado de las Autonomías es anticonstitucional, ha señalado que «se puede ser contrario a eso, pero mientras se acepte que no se puede intentar o conseguir el objetivo por vías ilegales, no se deja de ser un partido que respeta la Constitución, y esa es la diferencia con Vox» y partidos independentistas catalanes, según él.

Martín Blanco considera que «sería una pena» y una mala noticia que se trasladara al Congreso el cordón sanitario ante Vox que se institucionalizó en el Parlament entre ERC, Junts, CUP, comuns y PSC-Units, ya que afirma que este tipo de acuerdos son contrarios al pluralismo y al respeto a la libertad y a la democracia.

¿investir a sánchez?

Preguntado por si el PP facilitaría la investidura de Sánchez para evitar pactos con Bildu si el PSOE fuera el más votado, ha pronosticado que se trata de un escenario poco probable, pero «en reciprocidad, si se diera el caso el PP debería considerar con razonabilidad esa posibilidad».

«El PP está dispuesto a hacer todo lo que vaya en la línea de evitar que la gobernación de España esté en manos de los que quiere liquidar la unidad de España y romper el pacto constitucional», ha garantizado.

Así, plantea para el PP lo mismo que los 'populares' han planteado al PSOE: facilitar la investidura del candidato del otro partido si es el más votado, ya sea Sánchez para el PSOE o Alberto Núñez Feijóo para el PP.

Prescindiría de la mesa de diálogo

Ha defendido que, siempre que ha gobernado el PP, a Catalunya le ha ido bien: «E irle bien las cosas a Catalunya no significa que le vayan bien las cosas a los partidos nacionalistas», algo que cree que es lo que ha ocurrido con Sánchez.

En este sentido, ha asegurado que «nada de lo que se ha planteado en la mal llamada mesa de diálogo ha sido en pro del interés general de los ciudadanos de Catalunya, sino que ha sido en pro del interés mezquino de unos políticos que querían que se les condonasen sus penas o que se fuera extremadamente magnánimo con ellos, pero eso no ha beneficiado en nada a Catalunya».

La mesa de diálogo «es una auténtica faramalla que para lo único que ha servido ha sido para apuntalar a Sánchez en el poder, pero no ha servido para nada para mejorar la vida de los ciudadanos de Catalunya», motivo por el que lo considera un instrumento fallido y por el que un Gobierno del PP no contaría con esta mesa, según él.

Martín Blanco ha asegurado que, si gobierna el PP, trabajará para revertir la «huida de empresas» de Catalunya, y ha defendido que el Gobierno del 'popular' Mariano Rajoy impulsara un decreto para facilitar el traslado de la sede de empresas debido a la situación política en Catalunya en 2017.

Paso de cs al pp

Considera que su paso de Cs al PP ha sido un «cambio razonable, sensato y previsible» dentro de su trayectoria política y teniendo en cuenta la actual situación de Cs, por la que el partido ha decidido no concurrir en las elecciones del 23J tras los resultados de los comicios del 28 de mayo.

El exportavoz de Cs en el Parlament ha remarcado que la oferta del PP para ser su cabeza de lista por Barcelona llegó después de su anuncio de que dejaba Cs, y ha descartado valorar si hubiese aceptado ser el candidato 'popular' si Cs hubiese decidido presentarse a las elecciones generales.

«Siempre he considerado que no es razonable y me parece poco edificante que cuando alguien deja un partido se dedique a criticar a su expartido para racionalizar sus propias decisiones personales», ha añadido Martín Blanco, que no descarta militar en el PP.