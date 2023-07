La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha considerado que se ha acabado «el tiempo de la impunidad» de Teruel Existe, tras alcanzar lo que ha denominado el «pacto del retroceso» con el PP para que los 'populares' gobiernen la Diputación de Teruel.

Pérez ha ofrecido una rueda de prensa con los miembros de la comisión negociadora de su partido para llegar a acuerdos de gobernabilidad en las instituciones tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, Darío Villagrasa y Carlos Pérez Anadón.

La dirigente socialista ha dicho que Teruel Existe «justifica lo injustificable» y va a tener que explicar como «ha entregado el poder» a quien ha protagonizado, cuando ha gobernado, «la etapa más negra de la provincia, con recortes y desmantelamiento de los servicios públicos».

A su entender, «ha traicionado a sus votantes», «que son progresistas» ya que el apoyo que ha recibido Teruel Existe es el que han perdido los partidos de izquierdas, el PSOE y el resto, ha puntualizado, pero, con sus votos en la DPT, «ha entregado el gobierno de la Diputación de Teruel a la derecha», frente al «pacto de progreso» que ha habido en los últimos cuatro años, con Manuel Rando al frente de la institución, gracias a un gobierno entre PSOE y PAR.

«Ellos hablan de que no son partidario de los bloques», pero, a su juicio, sí lo son, «lo han dejado de manifiesto en este proceso de negociación, han apoyado mayoritariamente al Partido Popular en los ayuntamientos, lo han hecho en la Diputación Provincial de Teruel, intentarán hacerlo en las comarcas y veremos cómo intentan también hacerlo en el Gobierno de Aragón, apoyando la investidura de Jorge Azcón».

«Ya no se trata de bloques o de transversalidad, se trata de ética, de principios, de ideas», si bien Teruel Existe «vemos que es un partido que acude al rescate, al socorro del vencedor: Ayer fue Pedro Sánchez, hoy es Azcón, todo vale para llegar al poder, para seguir teniendo un protagonismo, aunque ese protagonismo no tenga ningún impacto directo, ni ningún beneficio en la provincia de Teruel que se supone que debería de ser su objetivo».

«Desde luego, de la participación de Teruel Existe o de la influencia que ha podido tener en el Gobierno de España nada tenemos los turolenses», ha considerado la dirigente socialista.

Respuestas

Pérez ha considerado que quizá, ahora, «vayamos encontrando alguna respuesta de por qué no se manifestaban cuando los terremotos hacían desaparecer el proyecto del Hospital en Teruel, o cuando se cerraban escuelas con menos de tres alumnos».

La portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón ha esgrimido que Teruel Existe va a tener que explicar «y mucho», a sus electores y a la provincia «cómo es posible que teniendo otra alternativa» haya dado «el regalo de la gestión de la Diputación Provincial al partido que más recortes impuso indiscriminadamente a la provincia» y que no ha mostrado «ni un ápice de compromiso, ni de prioridad por Teruel».

Para Pérez, la formación turolense «ha descubierto sus cartas» y si bien está legitimada para llegar a acuerdos con quien considere y «respetamos lo que ha hecho», «ya van a tener que dar cuentas» a la opinión pública «de lo que han hecho hoy y de lo que me temo harán en el futuro»; se ha acabado «el tiempo de la impunidad» para Teruel Existe, ha sentenciado.

Intentos

Pérez ha subrayado la voluntad de su partido «de buscar alternativas en aquellas instituciones que era posible una coalición, una suma» para evitar el «riesgo» de que, «por lógica matemática», el PP y VOX se alíen para gobernar y tratar de «desconcentrar el poder de la derecha, mayoritario en la comunidad autónoma de Aragón, en todas las provincias y en la mayoría de las instituciones».

Con este fin, el PSOE ofreció a Teruel Existe la presidencia de la Diputación de Teruel, para formar un gobierno de coalición entre estas dos formaciones y el PAR. «Nosotros hemos sido transparentes, hemos ido dando cuenta de cómo iban las negociaciones, no así Teruel Existe, no así el Partido Popular y asistimos también con preocupación a la opacidad, a la falta de transparencia que está teniendo».

Pérez ha opinado que Teruel Existe y PSOE «podían entenderse perfectamente», pero la formación turolense «no ha mostrado ningún interés, ni ninguna voluntad, no pudimos hablar de programa, de propuestas programáticas», tampoco sobre los proyectos de implantación de las energías renovables.

Aunque ha habido reuniones de la comisión negociadora, no ha habido concreción, ni compromisos. «No hemos tenido tiempo de hablar de nada porque a Teruel Existe no le ha interesado», ha zanjado.

Ha añadido que también ha habido «reuniones canceladas, una tras otra, y nunca llegó el día de poder sentarnos precisamente a hablar de programa», solo han obtenido «la callada por respuesta» o, en algunas ocasiones «el portazo», ha narrado.

Pacto oculto

Pérez ha manifestado que todo esto confirma las «sospechas» de que había «un pacto oculto» entre PP y Teruel Existe «antes de las elecciones» municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, «que ellos ocultaron evidentemente por un interés electoralista».

«Está claro que no tenían ninguna intención, ninguna voluntad de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista» por ese pacto «previo», que si sus electores hubieran conocido «estoy convencida que la confianza de los miles y miles de votantes progresistas no la hubiesen tenido».

A colación, ha comentado que, en plena campaña, «dijimos que había un pacto entre Teruel Existe y el Partido Popular y que Teruel Existe debía, por honestidad, por lealtad a sus votantes, decir qué iba a hacer, si realmente tenía la llave del gobierno de apoyar a un presidente progresista o apoyar a un presidente de derechas que necesariamente requeriría el apoyo de VOX».

Los hechos están demostrando que ese acuerdo «existe» y, de hecho, ha rememorado, «forzamos a que saliera el propio dirigente de Teruel Existe, que no negó que había un acuerdo, pero dijo que él con VOX no iba a ir a ninguna parte, no así con el Partido Popular», ha contado Pérez.

Provisionalidad

La dirigente socialista ha considerado que esta legislatura se va a caracterizar por la «provisionalidad», la «incertidumbre» y las «contradicciones». «La falta de estabilidad y credibilidad va a ser la tónica» y ha puesto como ejemplo tanto el acuerdo para la Mesa de las Cortes de Aragón, como en la Diputación de Teruel.

En el primer caso, «asistimos a ese vodevil que unos hacían un anuncio y otros lo desmentían, pero es que este domingo ha ocurrido »una situación parecida", cuando Teruel Existe ha dicho que iba a tener dos vicepresidencias en la DPT y el PP que solo una.

«No sabemos qué va a pasar, no sabemos si todo lo fían a lo que va a suceder dentro de unos días, el 23 de julio», jornada de elecciones generales en España, pero los votantes «sí saben ya a qué atenerse, saben perfectamente cuál es la elección de Teruel Existe».

Sobre la negociación para los gobiernos de las comarcas con esta formación, Pérez ha reconocido: «Mucha esperanza parece que no tenemos», pero «no vamos a renunciar a nada, vamos a intentar trabar aquellas coaliciones que le den estabilidad a las instituciones» porque «hay opciones alternativas a la concentración de la derecha».