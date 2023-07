Jordà (ERC) dice que la B-40 no será considerada "de alta capacidad" en el acuerdo con el Gobierno

La número dos de ERC al Congreso por Barcelona, Teresa Jordà, ha asegurado que la negociación entre el Gobierno central y la Generalitat ha permitido que la B-40 «no se considere vía de alta capacidad», sino que sea una carretera de unión entre Terrassa y Sabadell (Barcelona).

En rueda de prensa este lunes, Jordà ha destacado que en la negociación también se ha logrado que el Estado financie esta infraestructura «con recursos del Presupuesto y no con la disposición adicional tercera tal y como había anunciado la ministra» de Transportes, Raquel Sánchez.

«Forzamos al otro lado a cumplir acuerdos necesarios», ha reivindicado Jordà, que también ha subrayado que este acuerdo se rubricará antes de las elecciones generales del 23 de julio e irá acompañado de otro pacto por el que se transferirán 914 millones de euros del Estado a la Generalitat para construir infraestructuras.

La candidata republicana ha asegurado que este acuerdo es una demostración de que «el PSOE no hace, sino que se le obliga a hacer», y ha asegurado que las infraestructuras que se construirán con este dinero llevan décadas siendo reivindicadas en Catalunya.

Preguntada por si el hecho de que no se considere una vía de alta capacidad supondrá que el Gobierno central aceptará que la B-40 tenga dos carriles y no cuatro, Jordà ha respondido que el Govern se reafirma «en lo que dice el Plan de movilidad del Vallès», donde se especifica que esta carretera no se consideraría de alta capacidad sino un tramo entre dos ciudades, ha aclarado la republicana.

Por su parte, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona), Gabriel Fernàndez, se ha mostrado contrario al acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat: «Le llamen como le llamen, ayer y mañana, contra el Cuarto Cinturón. A favor de un modelo de desarrollo no desarrollista, sostenible y responsable, que potencie el transporte público».