El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado que la desigualdad en la región «es una realidad», y ha puesto como ejemplo de las medidas puestas en marcha por la Administración General del Estado para atajarlas el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que en la Comunidad perciben 170.000 personas.

«Eso son dos Bernabéu», ha explicado el delegado, quien en una entrevista concedida a Europa Press ha advertido de que si los políticos no ven «el problema de la pobreza», no le dedican «ningún esfuerzo a resolverlo», por lo que ha asumido que entre las labores que pueda tener como representante del Gobierno central en Madrid está la de ser «un cierto Pepito Grillo» intentando que todos hagan sus «deberes» y que no se mire desde las administraciones «hacia otro lado» para «evitar el ser conscientes de la realidad que tiene Madrid».

«Tiene muchas cosas buenas, desde luego, es una ciudad Madrid y una región con un potencial tremendo, con una riqueza, con una actividad fantástica, pero que también tiene una realidad que hay que entender», ha apostillado Martín, la cual proviene, ha incidido, «de esa desigualdad estructural» que padece y que hace que «muchos vecinos y vecinas» de la región tengan «una vida más complicada de la que deberían tener».

El delegado del Gobierno ha recordado su reciente visita a Cáritas Madrid para conocer sus perspectivas y reivindicaciones, sobre lo cual ha destacado que la ONG «no entendía que hubiera políticos en Madrid que no vieran la pobreza», una cuestión, a su juicio, «crucial». «Si no ves el problema, no le dedicas ningún esfuerzo a resolverlo. Y es un problema real que desde las tres administraciones debemos resolver», ha defendido.

Francisco Martín ha señalado también que la «falta de estabilidad» que se ha vivido durante la última etapa tanto en la Comunidad de Madrid como en el Ayuntamiento de la capital --antes de las mayorías absolutas logradas por los 'populares' Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, respectivamente-- ha afectado a «otros actores del tejido social» por cuestiones como la falta de Presupuestos autonómicos en el último ejercicio.

«Han visto muy en peligro su actividad, consecuencia de esa inestabilidad política que han tenido las derechas en nuestra región durante este tiempo», ha añadido.

"pelear" y "combatir" la desigualdad

El delegado del Gobierno ha llamado a «pelear» y «combatir» la desigualdad en Madrid, así como «dignificar la vida» de «miles y miles» de vecinos que «se ven de segunda» en esta región. «No hay que negarlo, sino que hay que atajarlo. Y en eso vamos a estar», ha insistido.

En este sentido, Martín ha defendido que la Administración General del Estado ha ido implementando medidas en esta dirección, como la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, con esos 170.000 beneficiarios en Madrid que podrían llenar dos estadios como el Santiago Bernabéu; el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, que «alivia en cierta medida también a muchas familias», o la actualización de las pensiones.

No obstante, ha recordado que los servicios sociales «son competencia de la comunidad autónoma» y el Ayuntamiento de Madrid «también tiene mucha competencia de ello», sobre lo cual ha señalado que desde el tejido social se reclama «que se mire hacia atrás», en cuanto a ejemplos de políticas sociales, no sólo de la etapa del mandato de Manuela Carmena y Ahora Madrid en Cibeles, sino «incluso a gobiernos conservadores que había en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid y que tenían más sensibilidad social de la que está teniendo el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso o el Gobierno de Martínez-Almeida».

Precisamente, el delegado ha señalado como uno de los aspectos más complicados de su tarea el tener que «pelear tanto las cosas» con otras administraciones, porque aunque «puede parecer muy sencillo» el plantear estas cuestiones, si «el interlocutor enfrente no las quiere escuchar, pues es un poco frustrante», aunque se ha mostrado esperanzado de que «la solidez de los planteamientos» terminará «imponiéndose» y se atenderán esas reclamaciones y la búsqueda de esa «justicia social».

Francisco Martín ha defendido el trabajo de su predecesora, Merdeces González, al frente de la Delegación, y el «traspaso estupendo» de poderes tras su nombramiento como directora de la Guardia Civil, cargo que ha abandonado dos meses y medio después para formar parte de las listas del PSOE al Congreso de los Diputados por Madrid.

El delegado ha asegurado que González y él hablan «recurrentemente» y se ha mostrado convencido de que será una «extraordinaria diputada» la próxima legislatura, al tiempo que ha confesado que el principal consejo que le brindó al darle el relevo fue «no cejar en el empeño» a la hora de «explicar la labor del Gobierno de España».

Labores más allá de la seguridad

Precisamente sobre las actuación del Gobierno de España y, especialmente, la de la Delegación que encabeza en Madrid, Francisco Martín ha destacado, más allá de las labores de seguridad más conocidas, otras como la gestión de extranjería, de la que ha destacado sus avances a la hora de agilizar trámites y gestiones, la labor de gestión de un aeropuerto como el Adolfo Suárez-Madrid Barajas o el desarrollo de programas en la Comunidad como el Plan Director en centros educativos.

Al hilo de esto, ha subrayado la intención de hacer «pedagogía» sobre lo que representa la Administración General del Estado en una comunidad autónoma como ésta.

Así, ha destacado toda la gestión de extranjería y todos los procesos relacionados a este ámbito, que en los últimos años «han ido reforzándose de tal manera que, hoy por hoy, se realiza de una manera mucho más ágil de la que se realizaba hace unos meses y hace unos años».

«Estoy muy satisfecho del trabajo que cientos de funcionarios públicos están haciendo en ese ámbito», ha subrayado, tras lo que se referido también a la gestión aeroportuaria, más allá del aspecto vinculado a la seguridad policial, como los controles de los procesos de importación y exportación, el control aduanero o el control sanitario. «Son cuestiones verdaderamente importantes para que podamos seguir desarrollando nuestra vida con normalidad», ha apostillado el delegado del Gobierno.

En el ámbito de la alta inspección educativa, Martín ha destacado la homologación de títulos o las cuestiones de formación preventiva para nuestros jóvenes, como el mencionado Plan Director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los sectores educativos, que en este curso ha llegado a 140 de las 179 localidades de la Comunidad de Madrid y se han impartido «más de 13.000 charlas».