Maroto se ocupará de Turismo en el grupo municipal y entiende la reducción de comisiones como recorte para la oposición

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid y ex ministra de Turismo e Industria, Reyes Maroto, se ocupará del turismo, la diversidad y los jóvenes en la distribución de competencias del grupo municipal y entiende la reducción de comisiones informativas aprobada por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida como un recorte en las herramientas que tiene la oposición.

Las comisiones pasan de siete a seis en este mandato (Vicealcaldía y Portavoz, Seguridad y Emergencias; Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad; Cultura, Turismo y Deporte; Economía, Innovación y Hacienda; Obras, Equipamientos y Vivienda y Políticas Sociales, Familia e Igualdad).

Tras la constitución de las comisiones y de los grupos municipales en un Pleno extraordinario, Maroto ha declarado a la prensa que arrancan el mandato «con ilusión y con ganas de hacer también desde la oposición una buena labor para ser útiles a los madrileños y madrileñas».

Como consecuencia de la reducción de la estructura del Gobierno también se ha reducido el número de comisiones permanentes, así como el número de miembros en estas comisiones pasando de quince a once. «Nuestra valoración no puede ser positiva y no lo puede ser porque lo que estamos viendo es que con esta reducción también de la estructura de las comisiones se nos da menos herramientas a la oposición para poder hacer un buen trabajo y ser la voz de muchos madrileños y madrileñas que no se ven reflejados con los acuerdos de este Ayuntamiento», ha expuesto.

Estas reducciones «hace que sea más complicada la labor de oposición» pero a pesar de ello van «a seguir sin duda trabajando las comisiones en el pleno para llevar todas las iniciativas que hoy son necesarias para que Madrid siga avanzando».