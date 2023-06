El Govern ha salido «esperanzado» de la primera reunión de la Taula Nacional de l'Aigua, que se ha constituido este lunes, y espera que en un año, hacia julio de 2024, se tenga un documento que siente las bases para el Pacte Nacional de l'Aigua, han apuntado fuentes de la Generalitat una vez acabado el encuentro.

Las mismas fuentes han asegurado que el objetivo de este organismo es analizar y compartir con la treintena de entidades que participan para abordar la gestión del agua, «cada uno desde su visión, siendo empáticos, y reflexionando y compartiendo».

De esta Taula Nacional de l'Aigua surgirán comisiones y grupos de trabajo a nivel territorial y sectorial, para trabajar los datos y las necesidades de agua, así como tratar «cómo puede haber un ahorro» efectivo de recursos hídricos en el contexto de sequía.

«Los resultados deben salir de aquí a un año, nos ponemos como reto un año de trabajo», han afirmado las mismas fuentes, que han añadido que se creará también una oficina técnica.

Las fuentes del Govern han señalado que el objetivo del documento resultado de la Taula Nacional de l'Aigua pretende ser como el que surgió de la Taula del Ter, de 2016, que constaba de tres fases con objetivos a cumplir en cada una de ellas.

En cuanto a los temas que se han abordado este lunes en la mesa, han destacado el suministro de agua con tarifas sociales, el medio ambiente, los caudales, la gestión forestal y la producción alimentaria.

Grupos de trabajo

Sobre si el documento que surja de la Taula Nacional de l'Aigua se cumplirá, las fuentes han apuntado que «si todos los miembros llegan a un acuerdo, y Parlament también y Govern, no tiene sentido no dar continuidad aunque no sea vinculante», y han recordado que el acuerdo de la Taula del Ter no era vinculante y que se está llevando a cabo todos los puntos que contenía.

El Govern ha apuntado que durante el mes de julio se constituirán los grupos de trabajo sectoriales, en los que podrán participar las entidades que no tienen representación directas en la mesa donde se podrá tratar la gestión del agua «desde diferentes visiones».

A partir de septiembre se reunirán los grupos para trabajar los datos y en diciembre se prevé hacer una reunión plenaria.