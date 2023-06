Torrent ve en la posición estratégica y el talento "activos" para transformar el modelo productivo

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent, ha señalado la posición estratégica y el talento como los «dos grandes activos fundamentales» para transformar el modelo productivo catalán.

Lo ha dicho este lunes en el acto de clausura del proyecto Youth Employment in Ports of the MEDiterranean (Yep Med), que se celebra en el World Trade Center de Barcelona, junto al presidente del Puerto de Barcelona, Lluís Salvadó, y al director de la Escuela Europea de Short Sea, Eduard Rodés.

Ha subrayado la posición estratégica de Catalunya en términos de capacidad productiva y en producción energética, «que será muy importante en los próximos años».

Según Torrent, estos activos también generan «grandes retos», como son la capacidad de poner al día las infraestructuras que ayudan a reforzar esta posición estratégica y garantizar la oferta necesaria para generar habilidades y conocimientos para desarrollarse en un entorno cambiante, en sus palabras.

Ha asegurado que el proyecto Yep Med «ayuda a afrontar estos retos» y ha celebrado textualmente que ponga énfasis en la digitalización y la sostenibilidad.

"oportunidades de negocio futuras"

También ha destacado que el programa se ha dirigido «a un colectivo que lo tiene normalmente más difícil para acceder al mundo laboral: los jóvenes y las mujeres», y que haya aprovechado un terreno en el que, según él, habrá muchas oportunidades de negocio en un futuro inmediato.

Ha afirmado textualmente que esta iniciativa refuerza las políticas activas de ocupación de la Generalitat de Catalunya «para procurar aprovechar un contexto favorable europeo para generar puestos de trabajo y para generar futuro» en el territorio.