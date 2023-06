Garrido afirma que "el bienestar de la ciudadanía vasca depende de conformar un gobierno progresista donde esté Sumar"

La coordinadora general de Podemos Euskadi y cabeza de lista de Sumar al Congreso de los Diputados por Gipuzkoa, Pilar Garrido, ha destacado que esta candidatura es «la única que presenta propuestas valientes y concretas sobre las cosas que realmente le importan a la ciudadanía» y ha advertido de que «el bienestar de la ciudadanía vasca» depende de que se pueda conformar «un Gobierno progresista donde esté Sumar».

Así, ha defendido que «la única manera de garantizar que los avances laborales, sociales y feministas conseguidos estos últimos años no desaparezcan» y de que se sigan aprobando «medidas para seguir avanzando en derechos que mejoren de verdad la vida de las personas, es que Sumar esté fuerte en el Congreso y de que Yolanda Díaz sea la próxima presidenta del Gobierno».

Garrido ha realizado estas afirmaciones en el acto de presentación de las candidaturas al Congreso y Senado para las elecciones generales del 23 de julio, celebrado en el edificio central del Parque Científico y

Tecnológico de Gipuzkoa, en San Sebastián, en el que también han tomado la palabra Miren Echeveste, candidata al Congreso, Inés Benítez, que

integra la lista del Senado, así como Joserra Becerrra, también en la lista al Congreso.

En su intervención, ha advertido de que «ahora mismo la mayoría de la ciudadanía siente que sus condiciones de vida no están aseguradas y que el futuro es incierto» debido a una «ola reaccionaria que pretende recortar derechos, privatizar los servicios o devolver a las mujeres al siglo pasado».

Frente a «este discurso del odio y de barbarie de las derechas», ha asegurado que la candidatura liderada por Yolanda Díaz «pone encima de la mesa un proyecto de país, un proyecto para ganar el país, un proyecto que interpela a la ciudadanía porque habla directamente a la gente y les habla de las cosas que le preocupan, de su vida».

Retos de país

En este sentido, la líder de Podemos Euskadi ha señalado que la candidatura Sumar «conoce los retos de este país», esto es, una reforma fiscal «más justa y progresiva» para que quien más tiene más aporte para «sostener vidas buenas para todos».

De este modo, ha hecho un llamamiento a la movilización el 23 de julio porque, como ha alertado, «no podemos permitirnos quedarnos quietos y quietas observando cómo la derechas y la ultraderecha nos devuelven al siglo pasado, a un lugar oscuro».

«Las derechas amenazan con acabar con el avance de derechos que ha hecho la vida un poco más fácil y más segura a los vascos y vascas. No podemos permitir que nuestros hijos vivan peor y con menos derechos que sus padres y que sus abuelas. No cabe la resignación», ha aseverado.

Por ello, ha asegurado que «frente a los reaccionarios, es necesaria la movilización y la participación». «Votando les vamos a decir que este país no va a volver a tiempos oscuros, que se va a seguir reconociendo la diversidad y la pluralidad, que este país es un país que quiere vidas buenas para todos, y no sólo para unos pocos privilegiados, que somos un país solidario, acogedor con los de fuera y que defiende siempre los derechos humanos. Que somos un país feminista y antifascista», ha subrayado.

Garrido ha asegurado que Sumar es «imprescindible en el Congreso» y ha insistido en que una fuerza de izquierdas como la que lidera Yolanda Díaz es «absolutamente necesaria para construir esa alternativa a las derechas». «Sin nosotras no será posible», ha recalcado.

Unidad de la izquierda

A este respecto, la coordinadora general de Podemos Euskadi ha agradecido a las diferentes fuerza políticas que componen Elkarrekin y que han estado presentes en el acto (Podemos, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Alianza Verde), la «unidad demostrada». «Volvemos a hacer camino juntas en Euskadi y eso es bueno para la ciudadanía vasca, porque es importante aunar fuerzas en los momentos difíciles», ha afirmado.

De esta manera, ha incidido en que «es imprescindible que este proyecto plural que es Sumar incorpore voces desde Euskadi, desde Gipuzkoa». «El bienestar de la ciudadanía vasca depende de que se pueda conformar un gobierno progresista donde esté Sumar. Somos una fuerza política con un proyecto sólido, de esperanza y de futuro para todos, que quiere más derechos y defiende la plurinacionalidad, un país de países. Sólo si Sumar conforma un gobierno progresista en el Estado será posible seguir conquistando derechos y mejorando las condiciones de vida de la gente», ha subrayado.

La candidata de Sumar ha afirmado que «si no hay gobierno progresista, ninguna otra fuerza política vasca tendrá nada que apoyar, no habrá una puerta que tocar ni una mesa donde llevar sus propuestas, no valdrán para nada sus votos», porque, según ha advertido, «simplemente reinará la barbarie, se habrá acabado con la oportunidad de pensar un Estado más social y más democrático».

«Sumar es imprescindible para avanzar, para no retroceder. Yolanda Díaz y Sumar son la respuesta a las necesidades de los vascos. En este momento no hay otra alternativa que garantice nuestros derechos y nuestras vidas», ha concluido.

Por su parte, el coportavoz de Berdeak Equo y número 2 de la lista al Congreso por Gipuzkoa, Joserra Becerra, ha destacado que «las medidas que hemos impulsado en estos años desde el Gobierno de coalición han mejorado la vida de muchas personas, también aquí en Gipuzkoa» y ha asegurado que en estas elecciones «el reto no es sólo imaginar el país que queremos para las próximas décadas, sino hacerlo realidad volviendo a reeditar el Gobierno de coalición».