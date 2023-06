La fiesta de The Fifth Element Ball presentada por el compositor, dj y diseñador Kiddy Smile en la noche del sábado abrió las puertas a la fiesta del Orgullo Gay.

Según ha informado Teatros del Canal, organizador del ciclo madrileño dedicado al hiphop y las danzas urbanas, el evento se trató de una vogue ball, danza que remite a la cultura ballroom, una subcultura LGTBQ+ vinculada al underground y la cultura drag. Hoy, como cierre del ciclo de danza urbana 'Canal Street', artistas de breaking se disputarán una plaza en la Battle pro de París.

Asimismo, han destacado que Kiddy Smile es uno de los principales estandartes europeos de la vogue ball por su música, una mezcla enérgica y emocional de ritmos house y melodías pop, que consiguió animar en la Sala Verde con un show de seis horas de duración dirigido fundamentalmente a la comunidad LGBTQ+, en el que también participaron otras personalidades de la escena europea como los MC Cali y Queenbitch.

El origen de la vogue ball es eminentemente afroamericano y latino. Surgió en los años setenta en Nueva York, cuando las dragqueens negras y latinas, marginadas en estos bailes competitivos organizados por blancos, decidieron organizarse, creando un nuevo tipo de competencia no centrada tanto en el concurso como en la actitud.

Además, han indicado que en esta competición de baile queer y no binaria, inclusiva y para todos los públicos que es The Fifth Element Ball, se aúna el poder de la danza con el talento de sus artistas, plasmado en sus vestuarios y actitudes. Así, han asegurado que el show combina el glamour de la moda, la locura del clubbing y la inclusión.

El espectáculo contó con varias categorías y los participantes desfilaron por el escenario luciendo con brillos y plumas, la esencia de la ballroom, y compitiendo por ganar la puntuación más alta de los jueces, Naimah, Matyouz, Vinii Revlon, Galaxia y Kobu Gorgeous Gucci.