El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha anunciado este jueves que el grupo parlamentario socialista de las Cortes de Aragón no descarta presentar un candidato propio a la Presidencia de las Cortes autonómicas en la sesión plenaria de este viernes, de constitución del Parlamento de la XI Legislatura. Ha pedido a PAR y Teruel Existe que «se retraten».

El grupo parlamentario socialista propondrá al secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, para el cargo de senador autonómico y a los diputados electos Elisa Sancho y Carlos Pérez Anadón para una vicepresidencia y una secretaría de la Mesa del Parlamento. Además, Mayte Pérez será la portavoz del grupo parlamentario.

Villagrasa ha destacado «la fuerza, el músculo» del PSOE Aragón con estas decisiones, que la Ejecutiva ha tomado por unanimidad para «liderar con decisión» la oposición en las Cortes.

Ha manifestado su «preocupación» por la posibilidad de que PAR y Teruel Existe hagan «el juego, el caldo gordo» al PP de Jorge Azcón. Ha recordado que este viernes se constituirán las Cortes y todos se deberán «retratar» en el momento de elección de los miembros de la Mesa de la cámara. «Van a tener que tomar decisiones», ha avisado.

Mesa plural

El PSOE ha hablado «desde el primer momento» de que en la Mesa de las Cortes pueda haber «una representación más plural del Parlamento», indicando que PP y VOX están «tirándose los trastos a la cabeza», mientras que el PAR debe «pensar qué quiere ser de mayor, a qué modelo de Aragón quiere representante» y Teruel Existe se encuentra en «idénticas circunstancias» y «por lo tanto van a tener que tomar decisiones».

Ha advertido de que «la sociedad aragonesa tomará nota» tras la sesión plenaria de este viernes, recalcando que «votar en un sentido u otro, o votar en blanco, significa tomar posiciones políticas»

El grupo socialista presentará «con certeza» a Elisa Sancho y Carlos Pérez Anadón como candidatos para la vicepresidencia y la secretaría de la Mesa, aunque «se mantiene abierta» la posibilidad de que el PSOE presente candidato a la Presidencia.

Además, los socialistas resaltarán que «el PP, como ganador de las elecciones, sigue sin tener un documento de medidas programáticas con sus eventuales socios, sin manifestar que tiene una mayoría clara para gobernar Aragón», de manera que «sigue alimentando la inestabilidad» y va por un camino «muy distinto» al que Aragón ha transitado desde hace más de dos décadas.

«Es importante que en la mañana del viernes no solamente todos nos retratemos, sino que tomemos partido porque no podemos no querer que PP y VOX copen las instituciones y estar aplaudiendo todas las decisiones que se toman».

Ha recordado que el PP ha pactado «en diferido» con VOX en la Comunidad Valenciana y otras regiones y ha insistido en que el PAR debe decidir «qué quiere ser de mayor» y ha subrayado que la base electoral de TE es «progresista», por lo que «quedarse en lo alto de la tapia no es una posición adecuada si se quiere defender la pluralidad y el equilibrio de fuerzas».

Al PSOE le preocuparía que «el PP tuviera tan elevadísimo grado de poder político en todas las instituciones», ha continuado Villagrasa, avisando de que los socialistas se quedarían «decepcionados» si la posición de Teruel Existe y el PAR es seguir «la estrategia de Azcón», quien «lleva asociados sus diputados a los del ultra VOX».

PAR y Teruel Existe «tendrán que dar muchas explicaciones» porque «ponerse de perfil un tiempo puede valer, pero si nos creemos el equilibrio de poderes, el movimiento se demuestra andando».

También ha hecho hincapié en que el PSOE ha hablado «en todo momento» con otras fuerzas políticas y que es un partido «discreto», haciendo notar que «solo hay dos alternativas, o una Mesa más plural o avalar la estrategia de PP y VOX».

Darío Villagrasa ha comentado que si el PP anuncia en las próximas horas que ha alcanzado un acuerdo con VOX, sumando 35 escaños, «poco podemos hacer», pero hasta ahora «esa circunstancia no se ha producido», opinando que «el PP quiere tener arrinconado a VOX, que lo necesita para su Gobierno, para votar el techo de gasto y los Presupuestos, mientras juega con Teruel Existe y PAR». Ha avisado: «Con la equidistancia, pocos BOA se cambian».

Por último, ha señalado que el secretario general del PSOE Federal, Pedro Sánchez, visitará todas las comunidades autónomas durante la campaña electoral y que el PSOE defenderá «lo que históricamente ha sido y tiene que seguir siendo».