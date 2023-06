CCOO prevé un buen año turístico en Aragón, pero reclama mejoras laborales ante la pérdida de trabajadores del sector

La Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) en Aragón ha estimado que 2023 va a ser un buen año turístico, con cifras similares o superiores al «histórico» 2019, si bien ha alertado de la necesidad de implementar mejoras laborales ante la pérdida de trabajadores detectada.

Así lo han manifestado, en rueda de prensa, el secretario de Organización de CCOO Servicios Aragón, Gerardo Montori, la secretaria general CCOO Huesca Occidental, Ana Fernandes, y el responsable de Acción Sindical de CCOO Servicios de Aragón, David Martín.

Han presentado el informe 'La Coyuntura Turística de Aragón', que, entre otras cosas, recoge comparativas entre 2023 y 2019, ya que el actual es el primer año con movilidad total entre países desde la pandemia de la COVID de 2020 y los datos de 2021 y 2022 han estado condicionados por esta circunstancia.

En el primer cuatrimestre de 2023 ha habido 31.900 pernoctaciones más en Aragón respecto al mismo periodo de 2019 y los índices de rentabilidad han subido en todos sus parámetros, del 36,86 al 39,89 por ciento el grado de ocupación por plaza; de los 25,49 euros a los 32,63 los ingresos por habitación disponible; y de 59,57 a 69,47 la tarifa media diaria.

Esto supone un horizonte positivo para la temporada de verano, en la que según CCOO Servicios se van a recibir a 1,2 millones de turistas en Aragón, manteniendo la proporción superior habitual de visitantes nacionales sobre los extranjeros, y los 2,5 millones de pernoctaciones.

Factores claves

El informe de CCOO Servicios Aragón apunta como factores clave las ganas de viajar acumuladas, tras las restricciones derivadas de la crisis sanitaria, y el incremento de la capacidad de gasto por la subida del Salario Mínimo Interprofesional y el aumento de la contratación indefinida tras la última reforma laboral.

A colación, el sindicato ha sostenido que esta última ha conseguido rebajar algo la temporalidad en el subsector hostelero, reduciendo en 2022 la tasa media del 33,4 de 2019 al 18,6, gracias a la figura de los fijos discontinuos, si bien Montori ha advertido de que es este tipo de contratación es donde se da el mayor número de jornadas parciales.

Del total de 36.582 ocupados en la hostelería en el cuarto trimestre de 2022 --de ellos, 24.409 asalariados--, 11.699 son a tiempo parcial y de ellos 4.003 manifiestan que lo están de manera no deseada. CCOO Servicios está defendiendo para este sector que los fijos discontinuos al menos trabajen 120 días al año y lo hagan al menos entre tres y cuatro horas diarias.

Además, el informe de CCOO revela que desde el inicio de la pandemia más 6.000 trabajadores por cuenta ajena han salido del subsector de la hostelería y se ha producido una «significativa reducción» del número de alumnos en las escuelas de Hostelería y Turismo, y si bien la práctica totalidad se ocupa al acabar, pasados cuatro años, alrededor del 70 por ciento ha abandonado esta actividad.

Si se comparan datos de 2023 y 2019, en el primer trimestre del año en curso ha habido 32.598 personas ocupadas en hostelería, un 5,5 de la ocupación total de Aragón --cifra que se eleva hasta las 56.516 personas, el 9,6 del total, si se tiene en cuenta el conjunto de la actividad turística-- y un descenso del 17,26 por ciento sobre el primer trimestre de 2019 --unas 6.800 personas--.

El secretario de Organización de CCOO Servicios Aragón ha comentado que, ante una mayor previsión de número de visitantes, contar con menos trabajadores puede suponer una mayor carga de trabajo o peor calidad del servicio.

Según ha dicho, éste ya no es un sector refugio, «que muchos consideraban de paso», y por eso ha reclamado un turismo de más calidad, tanto por unas mejores condiciones de trabajo y una mayor profesionalidad, como por apostar por menos visitantes, pero con más poder adquisitivo.

Cambio social

El responsable de Acción Sindical de CCOO Servicios de Aragón, David Martín, ha pedido a los empresarios del sector entender que ha habido un cambio en la sociedad, tanto en los hábitos de consumo, como en las necesidades de los trabajadores, que tienen más en cuenta su vida personal.

«Ya no se puede tener un sector donde se trabaje una panzada de horas», se cobre parte de ellas en negro y no se favorezca la conciliación y el descanso, ha glosado. «La hostelería se ha quedado atrasada, es de otro siglo» y por eso no se encuentran camareros u otro tipo de trabajadores.

Martín ha añadido que a causa de la pandemia y de la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) «estalló la burbuja del dinero negro en la hostelería», porque los trabajadores cobraron solo por las horas cotizadas, que eran menos de las trabajadas y el control horario también ha evidenciado la situación.

Por su parte, Montori ha constatado que éste es el segundo sector de actividad económica con más actas de infracción por parte de la Inspección de Trabajo, pero ha matizado que no se puede generalizar porque no todos los empresarios actúan de forma incorrecta.

Asimismo, Martín ha anunciado la propuesta sindical de introducir por primera vez los fines de semana de calidad en el convenio sectorial provincial en Zaragoza, para el que se acaba de iniciar la negociación, mientras que los de Huesca y Teruel ya se han renovado y estarán vigentes hasta 2024 y 2023, respectivamente.

Estos fines de semana de calidad consisten en ofrecer un descanso continuado de tres días a los trabajadores --bien de viernes a domingo o de sábado a lunes--, con cierta periodicidad, una fórmula que no está recogida en ninguno de los convenios en Aragón, pero sí en los de otras provincias y que incluso algunos empresarios en la comunidad autónoma ya ofrecen para atraer a trabajadores.

Ésta es también una de las medidas del 'Decálogo de propuestas de CCOO para la transformación sostenible y socialmente justa de la industria turística española'.

Otras propuestas

La secretaria general CCOO Huesca Occidental, Ana Fernandes, ha desgranado el resto, como establecer unas cargas de trabajo acordes a unos buenos estándares de calidad, aplicando mecanismos que permitan un reparto de tareas, modo de ejecución y equipos que resulte saludable.

Además, facilitar viviendas a un precio asequible para que los trabajadores puedan desplazarse a donde se requiere mano de obra, poniendo a su disposición, por ejemplo, determinadas infraestructuras y, a medio plazo, viviendas públicas donde puedan residir.

CCOO también reclama mejorar los salarios; actualizar el Acuerdo Marco Estatal para la Hostelería; y adecuar la contratación fija discontinua al sector --con esos 120 días mínimos al año y tres o cuatro horas por jornada--.

Hoteles justos

Fernandes se ha referido al proyecto de CCOO de 'Hoteles Justos', que aplica un concepto de responsabilidad social amplio y para el que se apuesta por desarrollar una normativa de certificación para implementar el trabajo decente y el turismo sostenible.

Igualmente, el decálogo de CCOO aboga por un modelo sostenible, que se refleje en las infraestructuras, el transporte, minimizar la estacionalidad e implementar medidas ambientales. Por otra parte, propone incentivar la carrera profesional, la formación y la promoción y no pervertir la figura de las ocupaciones de difícil cobertura al usarla allí donde las condiciones sociolaborales son peores.

Por último, la secretaria general CCOO Huesca Occidental ha esgrimido que casi dos años después de la paralización de la actividad por la pandemia «el turismo se ha recuperado y las previsiones de 2023 apuntan a que va a ser un año récord», algo que también tiene que llegar «a los bolsillos de todos», con un sector sostenible, tanto desde el punto de vista social, como ambiental, laboral y económico.