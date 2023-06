Maroto critica la "contradicción" de Feijóo en los pactos con Vox: "Esto no va de porcentajes, va de principios"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha criticado este jueves la «contradicción» en la que ha entrado el PP en su política de alianzas con Vox en las distintas Comunidades Autónomas y ha recalcado que esto no va de porcentajes sino de principios.

La exministra se ha pronunciado así al ser preguntada por el argumento del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, para justificar el diferente contexto para pactar con Vox en Extremadura y en la Comunidad Valenciana, apelando para ello al porcentaje de votos obtenido por los de Santiago Abascal en cada una de estas regiones.

En declaraciones a los medios en la Asamblea de Madrid, donde asiste a la segunda jornada del Debate de Investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta regional, la exministra ha subrayado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene un «problema» que «no va a saber resolver» y que marcará las elecciones generales del próximo 23 de julio.

«Más allá de dejar a sus barones que negocien en cada una de las Comunidades Autónomas, desde luego lo que queda claro es que no depende de porcentajes, depende de si está de acuerdo o no con los principios ideológicos de Vox. Y yo creo que aquí tiene una contradicción que no va a saber resolver», ha explicado Maroto.

«Esto no va de porcentajes, esto va de principios», ha alegado en este sentido la portavoz municipal socialista, que ha alertado de que el PP «asume uno a uno los postulados de Vox» allá donde gobierna, como es el caso de Castilla y León, con esos «acuerdos del odio» para quitar «cualquier referencia a las víctimas de violencia de género, cualquier referencia a la emergencia climática que hoy supone uno de los desafíos más importantes para España».

En este contexto, ha apelado a que el 23 de julio se apueste «por un gobierno solvente» como el del PSOE de Pedro Sánchez porque hay que elegir si se quiera «avanzar o retroceder, si queremos seguir apostando por un gobierno que ha reforzando la economía, creando empleo de calidad, garantizando las pensiones y haciendo que España avance frente al retroceso que suponen los gobiernos del PP y Vox, que se van a conformar lamentablemente en muchas Comunidades Autónomas».