Oltra enfría su vuelta a la primera línea: "De momento, voy a seguir refugiada en la seguridad de mi silencio"

La exvicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha afirmado que está «reconstruyéndose como persona» tras su dimisión y su investigación y aunque ha afirmado que «nunca jamás dejará la política», ha señalado: «De momento, voy a seguir refugiada en la seguridad de mi silencio».

Así lo ha indicado la exportavoz del Consell en la presentación del libro de Ernesto Ekaizer 'Jaque Mate' este miércoles en València, al ser preguntada por su vuelta a la primera línea de la política. «De momento me estoy reconstruyendo como persona, que también lo necesito», ha señalado.

«A mí y a mi familia se nos ha sometido a un ataque de ruina moral, reputacional, familiar, económica y emocional tremendo y de momento vivo en el exilio de mi silencio. Lo de hoy es una excursión porque admiro profundamente a Ernesto y le agradezco muchísimo que siga contando conmigo hoy. Era fácil hace tres años, hoy no».

Sin embargo, la exvicepresidenta ha subrayado: «Esto no quiere decir que me hayan callado. No me callarán nunca».