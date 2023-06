El secretario general del PSOE de Jaén y candidato a la presidencia de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha asegurado que su compromiso es el de agotar el presente mandato al frente de la Administración provincial donde el PSOE ha vuelto a revalidar la mayoría absoluta, al tiempo que ha señalado que su intención es la de seguir cuando finalice el mandato que ahora acaba de empezar.

«No me voy a jubilar, ni tampoco me voy a jubilar cuando acabe este mandato en la Diputación», ha dicho Reyes en rueda de prensa a preguntas de los periodistas. En este punto, ha incidido en que es «un mandato para 1.460 días, que son los días que tienen cuatro años, a eso es a lo que me voy a comprometer».

Ha añadido que su intención cuando pasen estos cuatro años es seguir «trabajando en el proyecto socialista donde mis compañeros y compañeras entienden que tengo que estar». De esta forma, Reyes revalidará su cargo por cuarta vez al frente de la Diputación y lo hace con el respaldo de una mayoría absoluta para el PSOE que ha obtenido 15 de los 27 diputados, mientras que el PP cuenta con 12 representantes.

Sobre la fecha de constitución de la Diputación de Jaén, el dirigente socialista ha manifestado que se trata de una cuestión que«depende de cuando la Junta Electoral mande las credenciales de los diputados y diputadas», a lo que se suma que a día de hoy todavía no se les ha comunicado los diputados que cada formación tiene asignados.

«Una vez que nos lo comuniquen presentaremos las candidaturas y una vez que recibamos las credenciales tenemos cinco días para constituir la Diputación», ha dicho Reyes, que ha argumentado que la fecha del pleno de constitución «depende de la rapidez con que la Junta Electoral nos remita las credenciales».

«Estamos preparados para en cuanto podamos constituir la Diputación, constituirla y a partir de ahí este presidente pondrá en marcha ese equipo de gobierno» que trabajará «en defensa de esta provincia, con una actitud reivindicativa ante el Gobierno de Andalucía, y con una actitud reivindicativa ante el Gobierno de España».