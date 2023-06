El candidato de Trias per Barcelona, Xavier Trias, ha apelado al PSC y PP a entender que «la operación Trias era una operación de paz y de buscar estabilidad, tranquilidad y acercamientos», y que su idea era la de rehacer un espacio de centro que tuviera capacidad de tomar decisiones y abrir vías de diálogo.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha acusado a socialistas y populares «de utilizar de manera vergonzosa» el acuerdo que alcanzó con el candidato de ERC, Ernest Maragall, para advertir del riesgo del independentismo.

Al preguntársele por el papel que pueda haber jugado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la investidura del candidato del PSC, Jaume Collboni, ha asegurado que lo ocurrido y sus planteamientos muestran que «será un mal presidente de España».

«No ha entendido nada, no sabe de qué va la historia y lo único que hará es crear gente más excitada. Está equivocado, no tiene modelo tampoco», ha criticado Trias, que tiempo atrás pidió que trasladaran a Feijóo que tenían la obligación moral de restituirle.

"mentiras" de collboni

También ha cargado contra Collboni, asegurando que nadie puede creer lo que dice: «Ha dicho de todo, y todo son mentiras. No ha dicho nada que haya cumplido. Hay gente que no dice nunca la verdad. Dice lo que le interesa para sus intereses».

«Yo me retiraré de la actividad pública, pero Collboni no me engañará nunca más», ha advertido, confrontado la actitud del candidato socialista con la del candidato de ERC, Ernest Maragall, a quien ha elogiado.

Sin oponerse a que haya un cambio en el sistema electoral para que se respete la lista más votada, ha reprochado que no se haga y que sea una práctica «generalizada».

Sobre colau

Sobre la ya exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Trias cree que ha sido la «persona útil» para hacer posible lo ocurrido y, en su opinión, ha logrado que los cuadros de los comuns sigan en el consistorio después de que Collboni anunciara que mantendría la estructura y a los directivos que había hasta ahora.

«Colau es una persona que tiene unas maneras y unas formas democráticas especiales. Ha conseguido lo que quería, que probablemente era su obligación, que la gente siga sentada en sus sitios, que los suyos sigan ganándose la vida», ha subrayado.

Sobre si cree que los comuns entrarán en el gobierno municipal, lo ve posible porque «si mantienes a su gente en sus puestos de trabajo es una manera de estar dentro», y no cree que Collboni colabore con el PP en la gobernabilidad --pese a que le facilitó la alcaldía-- porque, a su juicio, lo único que pretendían era echarle a él.

Neus munté y jordi martí

Tras vaticinar que harán una «oposición dura», se ha mantenido en su decisión de irse al no haber sido alcalde, cuestión que abordará en colaboración con Junts y la gente de su candidatura.

«Estaré el tiempo suficiente para reorganizar el equipo, que el partido esté tranquilo. Pero me iré, y pasaré un agosto fantástico», ha destacado, y a pesar de no querer concretar quién debe quedarse al frente, ha señalado que la candidatura que configuró, donde le seguían Neus Munté y Jordi Martí, marca una línea de actuación.

Diputación de barcelona

En relación a qué debe pasar ahora en la Diputación de Barcelona, se ha mostrado abierto al pacto entre Junts y PSC pese a lo ocurrido porque --ha asegurado-- confía «en Núria Martín y Antoni Balmón a nivel del área metropolitana».

«Son dos personas que no me han enredado nunca», ha añadido Trias, destacando que las personas son muy importantes.