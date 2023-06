Francisco Martín defiende que el Gobierno de coalición "ha funcionado" y ha invertido un 46% más en Madrid que con Rajoy

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este jueves que el Gobierno de coalición en España entre PSOE y Unidas Podemos «ha funcionado» y ha invertido un 46 por ciento más en la Comunidad de Madrid que en el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Así lo ha indicado esta mañana en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum que ha protagonizado, en el que ha insistido en que el Gobierno de España «apuesta decididamente y de manera continua en Madrid» y ha cumplido más del 80% de los compromisos de la investidura.

En este punto, ha aludido a medidas como el aumento de un 47% del Salario Mínimo Interprofesional, a la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que perciben 171.000 madrileños, al aumento de las becas o al derecho «a una muerte digna y sin sufrimiento», momento en el que ha criticado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso haya recurrido esta ley al Tribunal Constitucional.

En materia de infraestructuras, el representante del Gobierno central en Madrid, ha citado la aprobación de la ampliación de Atocha y a la «apuesta decidida por la reforma y fortalecimiento de la red de Cercanías, con nueva estación en Parla Norte». «En esta legislatura se han incrementado un 400% la inversión de recursos de Gobierno de España, pasando a 200 millones anuales. Hagamos más bandera. Disculpen las mejoras», ha indicado.

Visibilizar la labor del gobierno de españa en madrid

Durante su discurso, Francisco Martín ha recordado su trabajo en La Moncloa y su contacto con los delegados del Gobierno. «En Madrid me he dado cuenta que sucedía algo parecido a lo que me contaba la delegada de Cataluña, que la labor del Gobierno de España no llega y trata de ser invisibilizada», ha indicado.

Por ello, cuando llegó a la Delegación del Gobierno en Madrid, asumió «con la mejor voluntad y todo el esfuerzo» poner en valor lo que hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región. «Me reuní con todos los sectores de los ámbitos sociales, económicos y políticos y me di cuenta que aquí faltaba mucho diálogo. Y por eso me comprometí al papel de la Delegación del Gobierno en que ese diálogo sea el máximo posible», ha manifestado.

«En esos meses he conocido cómo se encuentra la Delegación del Gobierno, los miles de funcionarios que trabajan, desconocidos, y que quiero ponerles en valor. Y buscar colaboración en la relación con otras instituciones. Seguirá todo el tiempo que tenga por delante. Desde la Delegación organizamos las elecciones municipales del 28M y ahora nos toca las del 23 de julio», ha proseguido Martín.

"con lobato hemos sembrado una semilla de la máxima calidad"

En otro orden de cosas, el delegado ha admitido que los socialistas están «muy decepcionados» con los resultados del 28M porque se han caído «muchos proyectos y trabajo en muchas comunidades y ayuntamientos de compromiso con la justicia social y la solidaridad».

«Hemos tenido una merma de votos pequeña, un 1,2%, pero ha aumentado el voto conservador. Además, ha habido un guirigay a la izquierda del PSOE en el que han acabado muchos votos tirados a la basura y que ha provocado que muchos alcaldes y presidentes autonómicos han visto cortados sus proyectos», ha valorado.

No obstante, Martín ha destacado que en Madrid el PP en las pasadas elecciones ha perdido votos mientras que el PSOE ha sido el partido de izquierdas que más ha crecido. Pero ha reconocido que tanto a Juan Lobato como a Reyes Maroto, candidatos del PSOE a la Comunidad y Alcaldía de Madrid, les faltó «un contexto más propicio».

«Han hecho un trabajo encomiable y en ambos casos han crecido. Creo que se ha hecho un trabajo muy sólido. Hemos preparado el terreno durante meses con dedicación, esfuerzo y solvencia. Con Lobato se ha sembrado una semilla de la máxima calidad y estoy convencido de que germinará y saldrá un árbol robusto para el futuro de la Comunidad de Madrid, un buen fresno que ayude a guiar una futuro próspero y sostenible en la región. Cuando el mensaje que lanzas es de seriedad, solvencia y respeto es muy bueno frente a la crispación y la falta de seriedad y entendimiento de otros», ha esgrimido.

Defender los logros del psoe

El representante del Gobierno central en Madrid ha explicado que la pasada campaña electoral fue dura para los socialistas. «Mientras unos la trataban de enfangar, los socialistas estábamos nadando con un brazo para responder a esos ataques y con otro tratando explicar la labor de nuestros representantes. No teníamos todas las fuerzas a disposición de responderlos», ha reconocido.

Pero ahora, ha continuado Martín, «hay que defender el balance de gestión de estos 5 años de Pedro Sánchez y contrastar el proyecto con el conservador, que en muchas cosas es más que conservador, regresivo y temerario». Y para ello, el PSOE cuenta con «una lista nutrida de personas con solvencia, experiencia y compromiso», ha defendido satisfecho por presentar la candidatura «más receptiva y un proyecto legislativo».

En ese punto, ha elogiado la labor de la ministra de Economía, Nadia Calviño, y los buenos datos económicos en PIB, inflación y empleo. «Todo en base a que el Gobierno ha adoptado reformas como la laboral, con más empleo y con el aumento del poder adquisitivo de los españoles». También en energía donde, ha subrayado, se ha multiplicado el autoconsumo y se ha reducido el coste un 35% respecto al año pasado. Además, «se ha reducido a mínimos históricos la tasa de abandono escolar y mejoramos la FP para que los jóvenes puedan incorporarse con más garantías al mundo laboral», ha apuntado.

Finalmente en materia de Seguridad, el delegado del Gobierno ha respondido que Madrid «es una ciudad segura» y se ha producido un descenso de la criminalidad respecto a 2019, aunque con un aumento de la cibercriminalidad. Y se ha referido al «máximo histórico de efectivos» de agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional en la región, con un 4% y un 9% más, respectivamente, «con mayor esfuerzo de equiparación salarial y más equipamientos».

Francisco Martín ha sido presentado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha destacado de él su «pasión por Madrid y por hacer de ella un entorno más vivible y amigable». «El delegado siempre ha estado preocupado por el progreso y por los colectivos más vulnerables y por el cambio climático. Tiene un currículum insultante para su edad y ha realizado un trabajo muy importante en Moncloa. Como ejemplo, la puesta en marcha del informe 'Cumpliendo' o la organización de la cumbre de la OTAN en Madrid el año pasado», ha señalado.