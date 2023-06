La candidata del PP a la Alcaldía de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reiterado su intención de gobernar en solitario con 15 concejales, a uno de lo mayoría absoluta, y sin formar coalición con los 4 ediles de VOX: «Hablo de hoy. El futuro y sino que le pregunten al resto de partidos las vueltas que estamos viendo y las barbaridades que se ven estos días, es imprevisible, pero hoy no se necesita la entrada en el gobierno de ningún otro partido».

Chueca ha trasladado su intención de que sea un gobierno en solitario del PP y en «seguir colaborando para llegar a pactos y acuerdos en los presupuestos como estos cuatro años anteriores» en los que la coalición PP-Cs de 14 concejales ha tenido el apoyo externo de los 2 ediles de VOX.

Ha abundado en que este mandato han tenido 14 concejales y tras las elecciones del 28 de mayo, el PP ha logrado 15 por lo que ha recalcado que seguirán trabajando para «lograr ese voto que falta, pero, de momento, no hay ninguna necesidad de gobernar mas que en solitario el PP».

En declaraciones a los medios de comunicación ha dicho no estar preocupada por el aviso de VOX de que estarán mas vigilantes y serán más exigentes al observar que ambos partidos tienen el «mismo objetivo» de lograr lo mejor para Zaragoza y los zaragozanos.

Proporcionalidad

«Tenemos --ha señalado-- el aval de las urnas que nos han dado la mayoría de los votos, que son 15 concejales, y supone que la mayoría de los zaragozanos respaldan el proyecto del PP. Estoy convencida de que VOX, que no tiene la misma representación ni de lejos, estará a la altura de lo que han votado los ciudadanos».

Sobre el documento con 36 propuestas que VOX le entregó en la reunión del pasado miércoles, ha comprobado que muchas de ellas están en el programa del PP. «Yo no me preocuparía tanto, buscaría los puntos en común más que los que nos diferencian».

Los 15 concejales del PP, ha reiterado, representan la «voluntad de los zaragozanos» que es un 38 por ciento de los votos y «otro muy inferior a VOX». Por ello, ha precisado que los proyectos que se impulsen «tendrán que ser en proporción a lo que se ha presentado el PP en campaña y lo que han respaldado las urnas».

Precisamente, en referencia a las críticas de VOX a la creación del Festival de la Luz y la Ciudad del Deporte ha dicho que «hay que sentarse a trabajar y explicar los proyectos y sus beneficios». A su parecer, se opina sin tener toda la información y pasados estos días se ha mostrado dispuesta a explicar los proyectos con el nivel de detalle que sea necesario porque «lo que objetivamente es bueno para la ciudad hay que explicarlo y darlo a conocer».

Ideas propias

«Una cosa es lo que diga VOX y otra la idea que yo lleve». De esta forma ha zanjado la propuesta de VOX de reducir áreas de gobierno y ha avanzado que una vez que sea la alcaldesa elaborará su decreto de áreas. «Haré lo que considere que tenga que hacer y habrá que esperar a ese momento».

En la misma línea se ha pronunciado sobre el discurso de investidura. «Tengo ideas y estoy trabajando pero hay que madurarlo y habrá que esperar al sábado para escucharlo».

PSOE y ZEC

Chueca ha criticado que tanto el PSOE como ZeC hayan rechazado mantener sendas reuniones con ella al ser la candidata de la lista más votada. «Cuando alguien que gana y convoca para hablar y ser lo más democrático posible con todos los partidos que representan a una parte de la sociedad, ni siquiera se sientan a hablar no es un gesto democrático. No es la forma que tengo de hacer política porque luego puedes decidir lo que sea pero ni siquiera sentarse a hablar me parece que no es lo que los zaragozanos esperan de los representantes a los que han votado y no creo que les parezca bien ese primer gesto a sus votantes».

Ha confiado en que cambien de actitud y ha reconocido que después del 28 de mayo han sido días «difíciles para los partidos de la izquierda porque 12 concejales --10 el PSOE y 2 ZeC-- es la »menor representación en la historia reciente y una vez que hayan digerido y entendido el mensaje de las urnas espero que se ponga a trabajar de forma constructiva por la ciudad y ello implica hablar y llegar a acuerdos con quien tiene la mayoría que han respaldado los zaragozanos, que es el PP".

Ante el pleno de investidura de este sábado, 17 de junio, ha dicho estar tranquila, al tiempo que siente «ilusión, emoción y mucha responsabilidad». «Ser alcaldesa es una gran responsabilidad, además de un honor y voy a trabajar sin descanso para estar a la altura de lo que se me exige».

Feminismo del pp

«Al final hay partidos que hablan mucho y otros trabajan y respaldan con hechos lo que se piensa» ha respondido al ser la segunda alcaldesa de Zaragoza después de Luisa Fernanda Rudi y ambas del PP. «El feminismo e igualdad en el PP siempre ha sido una constatación que desde hace años se respalda con hechos».

Ha recordado que Rudi fue no solo la primera alcaldesa de la ciudad, sino también la primera presidenta del Congreso de los Diputados y del Gobierno de Aragón. Este mandado que se iniciará a partir del sábado se dará la circunstancia, además de que las tres capitales de provincia de Aragón estarán regidas por mujeres del PP. «Esto respalda que en el PP la igualdad es un hecho, como no puede ser de otra forma».