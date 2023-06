La organización del Primavera Sound se ha mostrado este sábado «satisfecha y con las expectativas cumplidas» sobre el desarrollo del festival en Madrid pese a los contratiempos meteorológicos y de movilidad sufridos, aunque no descarta ubicarlo en otro recinto el año que viene.

En una rueda de prensa balance del evento musical, la directora del Primavera Sound en Madrid, Almudena Heredero, ha afirmado, ante las preguntas de los periodistas, que la Ciudad del Rock de Arganda «es un recinto idóneo para un festival como éste».

«Es estupendo, con diversidad de escenarios. Pero hemos detectado cuestiones como la movilidad, que está conectada con la cuestión meteorológica. Es un recinto que con el agua sufre y hace sufrir. Todos nuestros esfuerzos estaban centrados en abrir puertas ayer y llevar a cabo el festival», ha indicado sobre la cancelación del jueves por las lluvias de la última semana y por el encarchamiento del recinto.

De hecho, el director de Comunicación del festival, Joan Pons, ha explicado qu entre el 23 y 31 de mayo se registraron 50 litros por metro cuadrado de lluvia y otros 30 en los días que llevamos de junio. «Unas condiciones meteorológicas que tanto cuesta tanto encontrarlas en Madrid en esta época del año. Ha sido una cuestión excepcional», ha añadido Heredero.

La cuestión meteorológica, ha explicado, se conecta con la movilidad. «Ayer solo se pudieron habilitar el 50% de las plazas de parking. Nosotros apostamos por un modelo de transporte colectivo con lanzaderas, también de taxis muy importantes, pero es verdad que la falta de aparcamientos dificultó ayer los acceso al recinto y tuvo que ver con las zonas inhabilitadas por las lluvias», justificando así los atascos en la entrada y en la carretera registrados ayer, lo que provocó que llegaran tarde miles de personas y que se retrasara en 40 minutos el inicio del concierto de Depeche Mode.

Por todo ello, ante las reiteradas preguntas de los periodistas, la directora de Primavera Sound Madrid reconoce que tendrán que «sentarse, reflexionar, evaluar y ver qué implicaciones tiene todo lo ocurrido» para valorar si continuar o cambiar de recinto el año que viene, si bien sí han confirmado que seguirán apostando por Madrid.

«La voluntad es continuar en Madrid, creemos en Madrid, en los madrileños, y trabajaremos en la edición de Primavera Sound aquí. Consideraremos este sitio pero lo tenemos que evaluar en su conjunto. Una primera edición es un aprendizaje en sí mismo y nos ha enseñado un montón de cosas. Hemos vivido una circunstancias excepcionales, que hay que aprender. Me he hecho un máster absoluto de movilidad de personas», ha admitido.

"hay mucho ruido alrededor de los festivales"

Por su parte, el director de Comunicación ha indicado que «ha habido mucho ruido alrededor de los festivales y aspectos laterales» pero que, en contra de las opiniones generales de que la Ciudad del Rock no es el mejor sitio para un festival de estas dimensiones, él responde que las actuaciones musicales de anoche demostraron que sí.

«Nosotros defendemos un festival con diferentes escenarios y públicos como el nuestro. Creíamos que valía la pena que Arganda tuviera este tipo de espacios. Somos un festival más allá de la música, que es nuestro cogollo. Tenemos un cartel paritario, algo que no es habitual en los festivales y estamos orgullosos de ellos y nos gustaría que nos copiaran otros porque puede ser inspirador de la realidad», ha expuesto.

Pons ha destacado otros detalles, como la «emotividad» que transmitió ayer la banda Depeche Mode, que Kendric tocara por primera vez en Madrid o volver a ver en la capital a los Blur o los Pet Shop Boys después de tanto tiempo, además de los conciertos en salas. «Estamos muy orgullosos y sido épico por ser capaces de sobreponernos a la adversidad», ha añadido.

"nuestra previsión eran 40.000 personas al día y se ha cumplido"

Por otro lado, Joan Pons y Almudena Heredero han querido dar las gracias al personal, a los patrocinadores, a los ayuntamientos de Arganda del Rey y Madrid y al Gobierno regional por su apoyo, pero también al público que han disfrutado y hoy disfrutarán de una «magnífica experiencia».

Además de los dos días del festival en la Ciudad del Rock de Arganda --el jueves no se pudo celebrar por la lluvia y la situación del recinto--, la directora ha destacado la jornada inaugural con los Pet Shops Boys, los conciertos en salas de 'Primavera en la Ciudad' y el de Blur en La Riviera. En total, 222 conciertos, algunos «inauditos» en la Ciudad del Rock, el estadio Metropolitano y 12 salas de la capital.

En cuanto a cifras de asistentes, el viernes entraron en el festival 42.000 personas y hoy prevén 48.000, aunque no han podido desglosar cuántas de ellas eran invitaciones. «El público ha respondido a lo que nosotros esperábamos. Nuestra media era de 40.000 personas al día. De momento no podemos calcular cuánta gente del jueves vienen estos días», ha indicado la organización sobre la posibilidad que dieron a quienes compraron la entrada del jueves de asistir gratis los otros dos días.

La directora del Primavera Sound señala que un recinto tan grande como la Ciudad del Rock permite un aforo «gigante» pero al comprobar otros factores como la movilidad se dieron cuenta que «no se podía absorber más de 50.000 personas por día por capacidad de acceso, así se ha demostrado». «Es un recinto que no permite que podamos tener un PS con el mismo número de escenarios que en Barcelona, pero no permite absorber un público mayor de 50.000 personas, que era nuestro máximo diario», ha recalcado.

"un despliegue musical incomparable"

En una nota de prensa, la organización del festival habla de un despliegue musical en sus 12 escenarios «incomparable, sin precedentes», destacando, entre otros puntos, el «milagro» del concierto improvisado de Blur en La Riviera. «Su regreso a Madrid dos décadas después no pudo ser el baño de masas previsto en la Ciudad el Rock el jueves, pero sí un inesperado sueño de fan desbloqueado», ha resumido.

Tras resaltar los shows de Carlota Flaneur, Fred Again, Japanese Breakfas, Alvvays, Karate o Four Tet de ayer, el Primavera Sound madrileño ha puesto en valor escenarios tan inusuales en un gran evento como el Warehouse by DICE, el Auditorio Primavera o el Boiler Romma.

«Pese a todo, pese a toda excepcionalidad, pese a la incertidumbre que siempre rodea a una primera vez, pesa a las alteraciones forzosas del plan inicial, pese a unas adversidades inéditas en la historia del festival, no cabe ninguna duda de que todo lo que ha pasado, está pasando y todavía tiene que pasar en esta primera edición confirma sin duda un Primavera Sound. Vivir esta semana ha sido vivir un Primavera Sound, es decir, una experiencia diferente a otra incluso en una ciudad históricamente tan musical como Madrid. Porque hay cosas que solo son posible aquí», concluyen.