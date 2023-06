En libertad con medidas cautelares los tres detenidos por el crimen de William mientras Policía no descarta más arrestos

El Juzgado número 30 de Madrid ha dictado libertad con cargos e importantes medidas cautelares para los tres jóvenes detenidos por su supuesta implicación en el crimen de William, el chico de 15 años asesinado de un balazo hace medio año en un parque del madrileño de Villaverde, han informado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Fiscalía no solicitara prisión provisional como medida cautelarísima para ninguno de ellos al no encontrar elementos indiciarios para pedirla. No obstante, impone a estas tres personas las medidas cautelares de localización permanente, retirada de pasaportes, obligación periódica de comparecencia judicial y no se pueden acercar a la familia de l víctima. Ya no existe secreto de actuaciones en este caso.

Mientras tanto, los agentes del Grupo VI de Homicidios de Madrid están intentando esclarecer la participación concreta de cada uno de los arrestados. La investigación policial se encuentra abierta y no se descartan nuevas detenciones en este caso, entre las que podía estar el autor material del homicidio, han indicado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos y la investigación

Los hechos ocurrieron pasadas las 23 horas del pasado 4 de diciembre, cuando dos amigos se encontraban charlando en un parque infantil situado en la calle Angosta, en Villaverde Alto. Un joven se acercó a ellos y, sin mediar palabra, disparó a bocajarro en la nuca con un arma de fuego ocasionándole la muerte a uno de ellos.

Posteriormente también disparó en su huida a un amigo del fallecido, un joven de 21 años vecino de Fuenlabrada, que salió en su búsqueda. Recibió una bala que le entró zona abdominal y salió por la lumbar, por lo que fue trasladado al Hospital 12 de Octubre Madrid, heridas de las que se recuperó pasadas semanas. El autor de los hechos huyó inmediatamente por la calle Villastar, por la que había llegado.

La investigación comenzó cuando los agentes del Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid tuvieron conocimiento de lo ocurrido. Los policías pudieron corroborar que un individuo encapuchado se acercó al lugar y efectuó dos disparos gritando 'D3' una expresión utilizada por la banda juvenil violenta DDP.

La Policía, con una investigación conjunta entre la Brigada de Información y Homicidios, se entrevistó con varios testigos que se encontraban en el parque y facilitaron una descripción del asesino. Además, también revisaron las cámaras de seguridad de la zona y de las estaciones de Metro cercanas.

Localizada una conductora

Las pesquisas permitieron a los agentes del Grupo VI de Homicidios localizar tanto el vehículo empleado en los hechos como a la chica que conducía, la cual además tenía relación con la organización juvenil, concretamente con el coro de Alcobendas.

Continuando con las gestiones, descubrieron la participación en el homicidio de otro miembro, «que tuvo un papel fundamental al conseguir el medio para desplazarse y huir», indica la Policía en la nota de prensa.

Los agentes pudieron así confirmar que se estructuraban de manera jerarquizada, cumpliendo cada uno de ellos con una función preestablecida para la consecución del hecho delictivo. Además, los agentes de la Brigada Provincial de Información constataron que los tres arrestados pertenecían a la organización DDP del coro de Alcobendas.

Intervenidas prensas y elementos de los ddp

El pasado día 29 de marzo la Policía realizó tres entradas y registros en la localidad de Alcobendas con el apoyo de las unidades de Seguridad Ciudadana y Científica, culminando con la detención de los tres investigados, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de dos delitos de homicidio, uno de ellos en grado de tentativa y pertenencia a organización criminal.

Además, a uno de ellos también se le imputan los delitos de tenencia ilícita de armas, amenazas graves y un delito contra la salud pública, según detalla la Jefatura policial.

Uno de los varones detenidos es un cubano de 21 años, que responde a las iniciales de R.O., con antecedentes por lesiones, pertenencia a organización criminal, amenazas y estafas. El otro es un dominicano de 22 años, S.R. con cinco antecedentes contra la salud pública, por infringir la Ley de Extranjería, robos con violencia e intimidación. La mujer, de 21 años, J.C., no tiene antecedentes.

También se intervinieron objetos de interés como prendas de ropa y elementos identificativos que emplean miembros de la organización DDP, diversas sustancias estupefacientes y teléfonos móviles.

La víctima tenía relación con la banda

La víctima tenía relación o era simpatizante de los Trinitarios, banda rival de los Dominican Don't Play, pero no tienen constatado que fuera miembro probado de ella, según han indicado a Europa Press fuentes policiales. Eso sí, había sido identificado en alguna ocasión por andar con algunos pandilleros, aunque no tenía antecedentes, según fuentes policiales consultadas por Europa Press.

Ya en su momento, la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, señaló que esté crimen está relacionado con un enfrentamiento entre miembros de bandas juveniles violentas afirmando que, «por lo que fuera, estaba sentenciando e iban a por él».

Y añadió que fue «una ejecución, prácticamente», ya que el asesino utilizó un arma de fuego, «algo muy extraño», porque estas pandillas violentas casi siempre utilizan navajas y machetes. Esas declaraciones fueron muy criticadas por los familiares de la víctima, que negaron ante los medios de comunicación cualquier relación de alguna banda violenta.

Sin embargo, la Policía cree que el autor o autores de los hechos no fueron concretamente a por William, sino que fue víctima de una venganza tramada por los DDP contra los Trinitarios por rencillas y trifulcas anteriores. Y que uno de los líderes de la primera banda ordenó atacar en esa zona, considerada plaza destacada de los segundos. El asesinato de William fue el último de los seis crímenes relacionados con bandas juveniles violentas registrados el año pasado en la Comunidad de Madrid.