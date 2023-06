Las demandas de nulidades, separaciones y divorcios, descendieron en Aragón algo más que en la media nacional, situada en un 10,3%, según datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Durante el primer trimestre de 2023 el número de demandas presentadas en los juzgados de Aragón, descendió un 11,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En total se registraron 76 demandas menos ya que entre enero y marzo de 2022 se contabilizaron 644, y en el mismo periodo de 2023 la cifra se ha situado en las 568.

Por tipo de disolución matrimonial, las separaciones consensuadas se incrementaron un 30% en la Comunidad con un total de 26, frente a las 20 registradas en 2022, y las separaciones no consensuadas se incrementan pasando de 3 demandas en 2022 a 6 en 2023. Es en los Divorcios consensuados donde se registra un descenso del 19,9% con un total de 338 demandas presentadas frente a las 422 registradas en 2022 y en los no consensuados las cifras se mantienen en 198 demandas.

En cuanto a la modificación de medidas consensuadas se produce un incremento del 16,2% con un total de 79 demandas presentadas frente a las 68 de 2022. Por este concepto, Aragón alcanza una tasa del 5,9 por cada 100.000 habitantes, lo que coloca a nuestra comunidad entre las comunidades con una ratio intermedia siendo superada por Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra.

En lo que a modificación de medidas no consensuadas se refiere se ha registrado un aumento del 9,4 % con un total de 198 asuntos frente a los 181 tramitados en el trimestre del año anterior. En este capítulo Aragón ocupa el sexto lugar entre las seis comunidades con menores índices y mantiene cifras muy similares a las de Galicia, Madrid, Castilla La Mancha y Castilla-León.

De enero a marzo de 2023 en los juzgados aragoneses se resolvieron 158 demandas relacionadas con la guarda, custodia y pensión de alimentos de hijos de parejas no matrimoniales no consensuadas. Son 3 demandas más que las registradas en 2022 lo que supone un aumento del 1,9%. Estas cifras contrastan con el descenso del 17,3% producido en las demandas consensuadas, por los mismos conceptos, para hijos de parejas no matrimoniales con un total de 91 demandas.