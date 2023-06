La zaragozana Sara Vaquero, ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra: "Es una oportunidad que te regalan siendo joven"

La autora de la novela 'Imago' y ganadora del XVIII Premio Jordi Sierra i Fabra, la zaragozana Sara Vaquero Ponz, ha recibido este jueves el galardón, en un acto en el que ha estado acompañada por el escritor creador del certamen. «Es una oportunidad que te regalan siendo tan joven», ha reconocido.

En un acto en su antiguo instituto, Salesianos Zaragoza, Vaquero, junto a Jordi Sierra i Fabra, y la gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil de SM, Berta Márquez, ha presentado su novela 'Imago' al medio centenar de asistentes. En la actualidad estudia Derecho.

En declaraciones a Europa Press, Vaquero ha comentado: «No me esperaba ganar este premio para nada». Así, ha rememorado que el año anterior ya se había presentado a este certamen, y tras quedar entre las favoritas, Sierra i Fabra le animó a seguir escribiendo y a presentar otro libro en la edición en la que resultaría ganadora.

«Le hice caso, escribí durante el verano de 2022, lo mandé y desde el momento en el que él mismo me llamó para comunicarme que había ganado hasta hoy, no me lo termino de creer», ha afirmado Vaquero, para añadir que el momento en el que vio el libro impreso pensó: «Existe, es real». «Ha sido todo un honor», ha destacado la joven zaragozana.

Por su parte, Jordi Sierra i Fabra ha remarcado que el espíritu de la convocatoria del premio es «dar la oportunidad» a los chicos y chicas de todo el mundo, que cada edición sumar un centenar de candidaturas. Con esta iniciativa, ha expresado el escritor: «Yo les digo que creo en ellos, que escriban».

«Llega el verano y un chico de 15 años piensa que para qué va a hacer un libro si nadie va a leerlo. Para eso, está este premio literario, para ellos, con un jurado y un informe sobre su obra. Además, a los 30 mejores les llamo personalmente por teléfono, uno por uno», ha explicado Sierra i Fabra.

En esta línea, el autor ha manifestado que la mayoría de los jóvenes escritores se da cuenta de que el premio más importante es haber terminado el libro. En definitiva, se ha felicitado porque este premio «les motiva y les hace saber que alguien cree en ellos».

"soy escritor"

Igualmente, Jordi Sierra i Fabra ha precisado que conoce el sentimiento de que nadie crea en ti: «Yo fui un niño tartamudo y que sufrió bullying». Sin embargo, ha apostillado que él se forjó su figura de escritor.

Acerca de la obra de la aragonesa Sara Vaquero, Sierra i Fabra ha anotado que es un libro «muy maduro», señalando que la anterior propuesta premiada fue un libro cuyo argumento giraba en torno a piratas, puesto que tenía 15 años. «El nivel es distinto y está muy trabajado a nivel de documentación. Es una gran primera novela», ha pronunciado.

'imago'

'Imago' llega este jueves, 8 de junio, a las librerías y ha sido definida por el jurado de la edición como una novela «valiente y poco convencional con protagonistas potentes, una fantástica documentación y un final soberbio».

La historia mezcla aventuras con elementos fantásticos y está ambientada en el Imperio romano, una época en la que el destino de cada persona está ligado a su imago, un cuadro que refleja su alma. Un grupo de jóvenes se ven envueltos en la búsqueda de una pintora de retratos y de varios cuadros robados, mientras en Roma se fragua la conjura contra Julio César, en el contexto temporal de los idus de marzo.

La editora, Alejandra Fernández, ha subrayado la «habilidad» de Sara Vaquero para escribir un texto histórico con toques de fantasía «de una gran calidad».

«Sara, con singular destreza, ha dado una vuelta de tuerca a este periodo del Imperio romano, agregando elementos fantásticos que aportan frescura y originalidad, por lo que una vez empiezas a leer, no puedes parar. La tensión, el misterio, los celos, las sospechas e incluso el amor son algunos de los temas de las páginas de 'Imago'», ha añadido Fernández.

Por último, Sara Vaquero ha avanzado que seguirá el consejo de Jordi Sierra i Fabra de no abandonar la escritura durante años, de manera que este verano volverá a escribir de nuevo con la esperanza de crear una nueva novela.

Premio a la ilusión de jóvenes autores

El Premio Jordi Sierra i Fabra para Jóvenes, que convoca la Fundación homónima y edita SM cumple este año la mayoría de edad, y «tenemos que celebrar que sigue en plena forma, recibiendo cada año escritos de jóvenes autores de España y Latinoamérica», ha declarado Berta Márquez.

Se trata de un premio literario muy especial porque también reconoce «la ilusión, el trabajo y las ganas de intentarlo, como dice el lema de este premio, que es el mantra de Jordi Sierra i Fabra en su carrera y en su vida: Todo es posible, si tú quieres».

El jurado de esta edición ha estado compuesto por Berta Márquez, la escritora Elena O'Callaghan; la escritora y ganadora del Premio Jordi Sierra i Fabra 2008, África Vázquez; el librero Pep Durán; y el escritor y ganador de la edición de 2006, Arturo Padilla.