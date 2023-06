La 38ª edición de Cinema Jove otorgará este año el premio Luna de València a uno de los directores «más libres, renovadores y comprometidos» del cine 'indie' estadounidense reciente, Sean Baker (Nueva Jersey, 1971). El realizador y guionista acudirá a la gala de inauguración del festival internacional de cine de València el 22 de junio en el Palau de les Arts.

Así lo ha anunciado el director del certamen, Carlos Madrid, en una rueda de prensa ofrecida junto al director adjunto de audiovisuales y cinematografía del Insititut Valencià de Cultura (IVC), Francesc Felipe, para presentar el encuentro cinematográfico.

Entre el 23 y el 28 de junio, el festival internacional de cine, organizado por el IVC, dedicará una retrospectiva parcial a su obra, que incluirá los largometrajes 'Take Out', 'Tangerine', 'The Florida Project' y 'Red Rocket'.

El director de Cinema Jove ha destacado que Sean Baker es «el gran retratista de ecosistemas al margen; alguien que pone el foco en no-lugares, en personajes que tratan de salir a flote o encontrar algo de comodidad dentro de su hábitat».

En este sentido, Madrid ha subrayado que el cineasta «acostumbra a poner el foco sobre colectivos infrarrepresentados en el audiovisual, personajes que viven en los márgenes de la sociedad, pero en su retrato, nunca falta el humor».

Por su parte, el director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, ha señalado que Cinema Jove premia este año a «una de las principales figuras del cine independiente norteamericano actual y uno de los más implacables y certeros cronistas del lado más oscuro y deprimente del sueño americano».

La cara b de la prosperidad americana

En sus películas, Baker centra su mirada no exenta de humor en las clases marginales que malviven en la periferia de las grandes ciudades estadounidenses".

Sean Baker es un guionista, director, productor y editor que ha realizado siete largometrajes independientes en las últimas dos décadas. Su aclamada película 'The Florida Project' (2017) recibió un premio al Mejor Director del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y una nominación al Oscar al Mejor Actor de Reparto para Willem Dafoe. Su proyecto anterior, 'Tangerine' (2015), ganó un Independent Spirit Award y dos Gotham Awards.

El filme más reciente de Baker, 'Red Rocket' (2021), se estrenó en el Festival de Cannes con gran éxito de crítica y fue distribuida por A24 en los Estados Unidos. y Focus Features a escala internacional. Además, el cineasta acaba de finalizar la producción de su próximo largometraje.

Así, su ópera prima, 'Take Out' (2004), daba el protagonismo a un inmigrante chino en Nueva York que trabaja frenéticamente para reunir el dinero suficiente en propinas para pagar una deuda con unos contrabandistas, y en 'The Florida Project' a una niña que vive en uno de los moteles de alquiler semanal situados en el entorno de Disney World, el considerado como «lugar más feliz del mundo» donde habitan familias en serios apuros económicos.

«La filmografia de Baker está trufada de personajes jóvenes, adolescentes, niños en medio de una encrucijada o que simplemente buscan su lugar en el mundo. La cámara de Baker los trata con gran respeto, cariño y solidaridad, sin por ello ahorrarnos la crudeza, la cara B de la prosperidad americana», ha valorado el directo del certamen.

Su trayectoria ha estado marcada por abrazar tanto el formato analógico como el digital de manera que el director alterna el talante experimental que le aporta el uso de cámaras digitales con la defensa del uso de película.

Así, en 2015 acaparó la atención en Sundance con 'Tangerine', donde empleó un iPhone 5S encajado en un sistema estabilizador de Steadicam para indagar en la vida de dos trabajadoras sexuales transgénero, mientras que en 2022, filmó 'Red Rocket' en 16 milímetros y anamórfico, con la experiencia de la gran pantalla en mente para adentrarse en el regreso de un fracasado actor porno a su Texas local.

John Waters incluyó su último largometraje hasta la fecha en su lista de 10 mejores películas del año 2021 por devolver al cine de autor «los polvos, las peleas y los desnudos frontales».

Otro rasgo fundamental de su cinematografía es el cromatismo pop. En sus películas, la ciudad se convierte en un personaje más al que asocia una paleta de color como sucede con Kissimmee en 'The Florida Project y con Texas City en 'Red Rocket'.

Nuevos lenguajes y narrativas experimentales

Entre las novedades de la 38 edición del festival, han destacado

'Òrbites' una nueva sección dedicada a los nuevos lenguajes y narrativas experimentales. Las películas seleccionadas en esta edición se proyectarán en el Teatro Rialto entre el 24 y el 27 de junio y competirán por un nuevo premio de 2.500 euros de dotación.

Entre los títulos seleccionados hay dos estrenos internacionales. Uno de ellos es 'Sóc filla de ma mare' (2023), dirigido por Laura García Pérez. Una película íntima que reflexiona sobre la propia identidad a través de la reconstrucción de los recuerdos mediante testimonios y videos caseros familiares.

'Bull Run', una cinta poco convencional de Ana Ramón Rubio que tiene como trasfondo la fiebre del 'bitcoin'.

'Sóc vertical, però m'agradaria ser horizontal' es una película inclasificable en la que María Antón Gabot propone un encuentro imposible entre Belén Esteban y Sylvia Plath en Benidorm.

Y, por último, València, t'estime' (2023), de Carlos Giménez, el primer largometraje que narra la historia LGTBI de la ciudad de València desde los años 70 hasta comienzos de los 2000.