El Juzgado número 1 de Torrevieja (Alicante) ha decretado el ingreso en prisión para el hombre de 42 años que fue detenido este martes por presuntamente apuñalar a su pareja en la localidad alicantina de Guardamar del Segura, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil.

Agentes del instituto armado han trasladado este jueves al detenido a los juzgados desde el Hospital de Torrevieja, donde permanecía hospitalizado tras ser atropellado por un taxi cuando huía de una patrulla de la Guardia Civil después de los hechos.

El Juzgado número 1 de Torrevieja ha decretado el ingreso en prisión del detenido. La víctima, una mujer de 31 años, continúa ingresada en el Hospital Universitario de Torrevieja, con pronóstico reservado.

Los hechos ocurrieron este martes, sobre las 18.00 horas, en una vivienda del casco urbano de Guardamar, donde el varón presuntamente apuñaló a su pareja sentimental y posteriormente huyó. La subdelegada del Gobierno en Alicante, Araceli Poblador, señaló que no había ninguna orden de protección de la mujer porque no estaba en la base VioGén, ya que no había denuncias previas entre ellos.