El alcalde de Alicante y candidato del PP a la reelección, Luis Barcala, ha rechazado que Vox entre en el futuro gobierno del Ayuntamiento, que había sido la condición de esta formación para facilitar su investidura. Los partidos de izquierdas --PSPV, Compromís y Unides per Alacant-- tampoco apoyarán a Barcala, sino que, al igual que Vox, se votarán a sí mismos, por lo que no el candidato 'popular' no será elegido en primera votación si bien será alcalde en el pleno del 17 de junio al ser el cabeza de lista de la formación más votada en el 28M.

Barcala y el resto de líderes de los partidos que han entrado al consistorio --Ana Barceló (PSPV), Carmen Robledillo (Vox), Rafa Mas (Compromís) y Manolo Copé (Unides per Alacant)--, han mantenido este martes una ronda de contactos convocados por el primer edil en funciones, candidato a la reelección por el PP y ganador en los comicios. Tras las elecciones municipales del 28 de mayo, en las que el PP fue el partido más votado --con 14 concejales, a uno de la mayoría absoluta--, Barcala ha insistido en su intención de gobernar en solitario. No obstante, necesita mayoría absoluta para salir reelegido en primera votación, algo que previsiblemente no ocurrirá, según han expresado los líderes de los partidos con los que se ha reunido. De esta forma, sería reelecto por ser el candidato del partido más votado. Al respecto, tras la reunión con la representante de Vox, que ha sido la tercera de la jornada, Barcala ha insistido en su intención de gobernar en solitario, puesto que considera que tienen mayoría suficiente. El primer edil ha recalcado que tendrá «despacho abierto» con el resto de partidos para llegar a acuerdos en los grandes asuntos de la ciudad. «Si anteponemos el interés general, a Alicante y a los alicantinos por encima de los intereses de partido o particulares, pues llegaremos a acuerdos, con Vox o con cualquier otra de las fuerzas. La intención es despacho abierto, mano tendida, máximo diálogo y alcanzar consensos», ha reiterado. La candidata de Vox, Carmen Robledillo, ha afirmado que su partido ha «tendido la mano para conseguir un gobierno de mayoría absoluta», pero ha lamentado que no ha sido posible, puesto que Barcala ha rechazado su propuesta de entrar en el gobierno, por lo que Vox continuará en la oposición. Interpelada por si llegarán a acuerdos puntuales para los plenos, Robledillo ha afirmado que continuarán «tendiendo la mano». «Siempre y cuando se respete nuestro programa y sea bueno para los alicantinos», ha precisado. Pspv liderará la oposición Por su parte, la alcaldable socialista, Ana Barceló, también ha señalado que su grupo no facilitará la investidura de Barcala, sino que se votarán a sí mismos, «siguiendo el mandato que han dado las urnas». «Han situado al PSOE en la oposición, que vamos a llevar a cabo de manera responsable, defendiendo los intereses de la ciudad de Alicante», ha expresado. Barceló, que ha protagonizado la primera reunión, al ser el segundo partido más votado, con ocho ediles, ha aseverado que Barcala «lleva gobernando cuatro años con la ultraderecha», por lo que consideraba que no tendría «ninguna dificultad en tener apoyo con la investidura», aunque finalmente Vox ha rechazado facilitarla. «Nos vamos a quedar en la oposición, que es lo que han mandado los ciudadanos, donde vamos a trasladar los intereses de la ciudad, que no tienen por qué coincidir con los intereses del gobierno municipal», ha puntualizado. Tras la reunión con Barceló, Barcala ha apuntado que las intenciones con las que abordan estos próximos cuatro años de mandato son «absolutamente coincidentes», puesto que se trata de poner «a Alicante y a los alicantinos por encima de cualquier otro interés». «Ahí nos encontraremos en muchas ocasiones; también discutiremos en otras, pero eso es la política y es la labor a la que nos vamos a emplear en estos próximos cuatro años», ha subrayado. Mas y copé no investirán a barcala para defender a sus votantes Por parte de Compromís, Rafa Mas, ha indicado que su grupo tampoco facilitará la investidura de Barcala y se votarán a sí mismos. «Por respeto a los votantes y porque somos, seremos y vamos a ser la alternativa a su gobierno. Tendrá una fuerte oposición, limpia y propositiva», ha recalcado. Asimismo, ha recalcado que tendrán «la puerta abierta a negociar cualquier tipo de política que vaya en pro de la transformación social, verde, económica y moderna de la ciudad». «Seremos un dique de contención contra cualquier tipo de retroceso en derechos, vamos a ser una fuerza aliada para preservar, mantener y ampliar servicios públicos y adaptar la ciudad al cambio climático», ha aseverado. En la misma línea, Copé, de Unides per Alacant, ha rechazado apoyar la investidura de Barcala porque el espacio político de su confluencia «representa otras ideas y otro planteamiento». «Vamos a defender los intereses de las personas que han votado a nuestro espacio político», ha recalcado. Copé ha destacado la cordialidad del encuentro y ha ensalzado el «clima de normalidad democrática y de tender puentes». «Creo que es necesario para que podamos construir un Alicante que sea mejor», ha concluido. Será elegido por ser el más votado Por tanto, Barcala no podría ser elegido en primera votación, al necesitar mayoría absoluta. De acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), Barcala será proclamado alcalde al ser el cabeza de lista del partido con mayor número de votos en los comicios. Tras finalizar las reuniones, Barcala ha destacado la «máxima cordialidad» de los encuentros y ha puesto en valor la «predisposición» a trabajar «por Alicante y para los alicantinos». «Habrá muchos puntos de encuentro, como de discrepancia, pero eso es la democracia y el sistema con el que tenemos que seguir avanzando», ha zanjado. En los distintos encuentros, los candidatos también han hablado sobre cómo se desarrollará el pleno de investidura y Barcala ha emplazado a después de esa fecha para comentar otras cuestiones organizativas y para el pleno de organización, que todavía no tiene fecha.