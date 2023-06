Diversos colectivos y asociaciones se manifestarán el 16 de junio en València para mostrar su rechazo a la ampliación del Puerto de la ciudad. La marcha, organizada por la Comissió Ciutat-Port, se iniciará a las 18.30 horas en la Alameda, entre el Puente de las Flores y el puente de Aragón, y finalizará en la Plaza del Ayuntamiento.

La Comissió Ciutat-Port aglutina a más de 200 colectivos y asociaciones sociales, culturales, de memoria histórica y medioambientales, según ha informado en un comunicado Acció Ecologista Agró, uno de estos colectivos.

Asimismo, ha destacado que la comisión lleva semanas difundiendo a través de las redes sociales la convocatoria de esta manifestación y ha precisado que también «cuenta con el apoyo de artistas y famosos» que «están llamando a la ciudadanía para que se movilice en defensa de la salud, de las playas, de la soberanía alimentaria del pueblo valenciano y su tesoro más preciado, la Albufera de València».

A esta acción para rechazar la ampliación del Puerto de València se unen otras como la «gran pintada» contra esa actuación que «durante los meses de febrero y abril, activistas de Marfull-AE Agró? y de la Comissió Ciutat-Port han estado repasando y ampliando en el nuevo cauce del Túria», también para reivindicar «el derecho a decidir el futuro de La Punta».

Acció Ecologista Agró ha explicado que representantes de Marfull-AEA y la Comissió Ciutat-Port han «reavivado» los mensajes pintados en favor de la protección de la huerta y en contra del crecimientos del recinto portuario que hay en el nuevo cauce del río. Así, ha destacado que se ha añadido «el logo de la Comissió para dar a conocer a la ciudadanía la lucha contra la ampliación del Puerto y en defensa de la huerta».

«Ya son miles las personas que diariamente se han topado con el que podría ser el mural más grande del mundo. Un clamor de 1.200 metros cuadrados para parar la ampliación del Puerto de València», ha agregado el colectivo, que ha señalado que este «llenará las calles» de València «el próximo 16 de junio».

La organización ha explicado que «los activistas han necesitado 200 kilos de pintura y seis días para acabar este mural de 120 metros de longitud y 12 metros de ancho, que sin duda es el má?s grande de toda la ciudad y posiblemente uno de los más grandes d??el mundo». «Estas dimensiones metafóricamente representan la megalomania del Puerto a la que?, desde hace mucho tiempo, venimos oponiendo resistencia», ha afirmado.

La asociación ha recordado que en 2018 Marfull-Acció Ecologista Agró realizó "una pintada gigante en el nuevo cauce del Túria en la que ponía 'Recuperem La Punta. Horta és Futur. No ZAL' --'Recuperemos La Punta. Huerta es Futuro. No ZAL'--, para dar apoyo a la plataforma 'Horta és futur, no a la ZAL' --'Huerta es futuro, no a la ZAL'--, en rechazo a la Zona de Actividades Logísticas del recinto portuario.

"seguimos luchando"

Igualmente, ha apuntado que en 2019 el colectivo ecologista incorporó a esta pintada la alcachofa diseñada por Diego Mir, bajo el lema 'L'Horta és vida'« y ha lamentado que años después »la huerta históric?a ?de la ciudad de Valènci?a ?continúa padeciendo agresiones de múltiples PAIs que están reavivando los gobiernos".

«Nosotros seguimos luchando para recuperar La Punta y para la ZAL», ha agregado Acció Ecologista Agró, que ha afirmado que estas son «unas reivindicaciones que se suman a la de parar la ampliación del puerto de València y derribar el dique norte».