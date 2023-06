El candidato socialista a la Alcaldía de Jaén, Julio Millán, ha ofrecido a Jaén Merece Más (JM+) un acuerdo programático de cuatro años, con 30 proyectos «transformadores y estratégicos» para la ciudad, y que está abierto a la entrada de este nuevo partido en el gobierno local, todo ello amparado por «el aval de las urnas y de la gestión» del PSOE en el mandato que ahora acaba.

Así lo ha planteado Millán en la primera reunión de contacto mantenida este lunes con este partido político de cara a la gobernabilidad del Ayuntamiento de Jaén donde las elecciones dejaron al PSOE como la fuerza más votada, pero empatando a once concejales con el PP, lo que deja la llave de la gobernabilidad a los tres concejales de JM+ .

Para Millán, «el primer objetivo que hay es continuar con la gestión y el segundo que no gobierne el PP de la desidia, el abandono y la corrupción, que es algo que dejó claro la ciudad de Jaén hace cuatro años» y por ello «queremos gobernar nosotros y que no gobierne el PP». Por lo pronto, ya se ha mantenido el primer encuentro, aunque como ha reconocido Millán, no hay cerrada fecha para una segunda reunión.

El candidato socialista ha detallado en rueda de prensa que con JM+ se ha mantenido «un primer contacto» que ha tachado de «cordial, largo y con muchas coincidencias» en el modelo de ciudad. Fue un encuentro de una hora y media, celebrada en un sitio «neutral».

«Tenemos una gran oportunidad para seguir avanzando y si analizamos la posición de Jaén Merece Más en estos años, sus propuestas electorales coinciden en un 99 por ciento con el proyecto del PSOE», ha dicho el candidato socialista, que ha brindado a JM+ «un acuerdo programático a cuatro años que dé estabilidad, confianza, un acuerdo, responsable, que afronte los retos del Ayuntamiento y que permita que se avance en base a lo muchos construido a lo largo de estos cuatro años».

En este punto ha recordado proyectos de «difícil consecución» si no hay continuidad en el gobierno local y con los que hay coincidencia con la formación política, desde Urbanismo, Hacienda, Turismo, el propio Centro Tecnológico de Defensa (Cetedex), la agenda urbana o la movilidad con la intermodal en Renfe.

«Hay proyectos que requieren de conocimiento, impulso y trabajo y que correrían el riesgo en caso de cambio de gobierno», ha dicho Millán, que se ha referido a San Miguel, Plaza Santiago con la Edusi, la intervención en calles, el distribuidor hasta Ifeja, los proyectos comprometidos de colaboración público-privada, los alojamientos universitarios, el hotel Rey Fernando, Los Cañones o el centro de Oleoturismo«, enumera. »La pérdida de estos proyectos puede tener nombre y apellidos y nos jugamos mucho con su continuidad", ha insistido.

Tomando como referencia los resultados electorales ha señalado que tienen «la legitimidad que nos han dado las urnas y el resultado electoral para gobernar a partir del 17 de junio». «Ganamos las elecciones a pesar de la ola que se produjo en muchos ayuntamientos, hemos sido ganadores de las municipales y si analizamos los resultados con respecto a las andaluzas, el único partido que ha salido reforzado es el PSOE», ha dicho Millán.

En este punto, ha indicado que respecto a las andaluzas, el PP se ha dejado 3.100 votos, Vox 2.966 votos, Jaén Merece Más 2.590 votos y «el PSOE subió en diez meses 10.889 votos».

«Quien no entienda el mensaje de la ciudadanía de continuidad en el proyecto se equivoca, porque no se ha votado un cambio de gobierno en la ciudad de Jaén, por eso esperamos que Jaén Merece Más sepa leer estos resultados, que no fuerce un cambio de gobierno que no está en el sentir de la gente de Jaén, que se continúe esa posibilidad de avanzar en los proyectos, en la autoestima y la confianza», ha afirmado Millán, considerando además que a la luz de esta situación el pacto con el PP sería «antinatura».

Junto a ello, el socialista ha apuntado que fiar la gestión municipal a proyectos de la Junta de Andalucía que ya se votaron en las autonómicas de 2022 y que van en el programa del PP «es una tomadura de pelo para las y los jiennenses». «Sería pernicioso para la ciudad vincular el pacto con el apoyo de una sola administración, porque eso que supone renuncias al apoyo del resto», ha afirmado Millán.

Por eso, ha incidido en que la negociación ha de hacerse siempre desde el ámbito local. «Que tenga que venir a negociar el presidente de la Junta no deja en buen lugar ni al PP de Jaén ni al candidato, porque denota que o no se tiene capacidad o no se tiene autonomía en la toma de decisiones», ha dicho Millán.