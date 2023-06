Sindicatos advierten que salir del "enquistamiento insostenible" en la Ertzaintza pasa por "una negociación verdadera"

La unidad de acción sindical conformada por ErNE, Esan, Euspel y Sipe, ha advertido de que salir del «enquistamiento insostenible» que sufre la Ertzaintza por la «sordera» del Gobierno Vasco ante su «llamada al diálogo» desde hace más de diez años pasa por «una negociación verdadera y sincera». Asimismo, han considerado que si la Ertzaintza «da mala imagen será que también, al menos una parte del Departamento o del Gobierno Vasco, está dando mala imagen».

ErNE, Esan, Euspel y Sipe, que representa al 100% de los agentes en la mesa de negociación en la Ertzaintza, ha convocado este martes, una concentración en Busturia (Bizkaia), coincidiendo con la celebración del Consejo de Gobierno vasco en Torre Madariaga, que han secundado más de un millar de agentes, según los convocantes.

En declaraciones a los medios, Unai Garabieta, portavoz de la unidad sindical, ha explicado que los sindicatos solicitan la apertura de una «verdadera negociación» con el único fin de «acabar, de una vez por todas, con un conflicto laboral que se va extendiendo durante más de diez años y ha llegado a un punto de enquistamiento insostenible, al que hay que poner fin».

Tras afirmar que no le declaran «la guerra a nadie», ha dicho que sienten «en muchos momentos» que «esa »falta de empatía« del Gobierno Vasco »se eleva incluso a puntos en muchos momentos de enfrentamiento donde se nos pretende presentar ante la sociedad como auténticos irresponsables, como personas que no quieren alcanzar un acuerdo y que no movemos cómodos en ese enfrentamiento y nada más alejado de la realidad".

En referencia a las declaraciones del Lehendakari, Iñigo Urkullu, advirtiendo a la Ertzaintza de que «no puede perder el respeto de la sociedad», el representante sindical ha considerado que el lehendakari «tampoco ha de abstraerse a la imagen del colectivo». En ese sentido le ha preguntado al lehendakari si la Ertzaintza es «ajena al Gobierno vasco». «Si la Ertzaintza da mala imagen será que también al menos una parte del Departamento o del Gobierno Vasco está dando mala imagen», ha subrayado, para afirmar que «eso también implica reflexión por las dos partes».

Tras advertir que «no se puede descargar la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo en Erzaintza en los ertzainas», ha dicho que «hay un Gobierno y un Departamento que ha mantenido una sordera durante 12 años» y lo que está ocurriendo ahora en la Ertzaintza es «el producto de esa sordera».

Garabieta ha asegurado que las organizaciones sindicales quieren «salir del enquistamiento» al que se ha llegado, pero, según ha advertido, «eso pasa por la apertura de una negociación verdadera y sincera».

Tras señalar que las cuatro organizaciones sindicales representan al 100% del colectivo, «elegido democráticamente en las urnas», ha destacado que su objetivo es «hacer un nuevo llamamiento para el diálogo, uno más después de diez años de estar haciendo llamamientos» porque «necesitamos acabar con esta situación». «Acabando con este enfrentamiento gana la sociedad, gana la Erzaintza, gana el gobierno y ganamos todos».