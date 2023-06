Erkoreka pide a sindicatos de la Ertzaintza que retiren la acusación de que Urkullu les ha "declarado la guerra"

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha calificado de «dislate absoluto» que los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, Esan, Euspel y Sipe hayan acusado al Lehendakari, Iñigo Urkullu, de haberles «declarado la guerra», y les ha pedido que retiren esta expresión. Además, ha afirmado que las negociaciones sobre las condiciones laborales se mantenían hasta que 'Ertzainas en lucha', «un movimiento llamado asindical, atemorizó» a las centrales sindicales, y las «forzó» a levantarse de la mesa.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Erkoreka ha asegurado que «es un dislate absoluto» que los sindicatos utilicen «la expresión guerra» para referirse a la actitud de Urkullu con ellos.

«Sería bueno que, además de retirar esa expresión, se abandonaran también otras expresiones, otro tipo de recursos lingüísticos que se vienen utilizando también en un tono faltón, descalificador e impropio de una relación o institucional o civilizada», ha apuntado sobre las críticas también a su Departamento.

El consejero ha explicado que, «a partir de ahí», el movimiento sindical puede formular sus reivindicaciones «con absoluta libertad y como bien le parezca».

No obtante, cree que los sindicatos han hecho «algunas afirmaciones que no obedecen en absoluto a la realidad». «Cuando se afirma que en diez años no ha habido ninguna modificación de las condiciones laborales es algo absolutamente falso», ha remarcado.

En este sentido, ha asegurado que el acuerdo del año 2012 se ha modificado tres veces con acuerdo sindical, en 2012, en 2018 y en 2023. «Y, aparte de esas modificaciones de las que ha sido objeto el propio acuerdo de condiciones laborales, ha habido una alteración no desdeñable de las condiciones laborales de la Ertzaintza como consecuencia de la aprobación el año 2021 de la carrera profesional, que está suponiendo a partir de su definitiva implantación este mismo año de 21 millones de euros a repartir entre el conjunto entre el colectivo de los 8.000 agentes que integran la plantilla», ha manifestado.

Por ello, cree que ha habido «numerosas y no precisamente desdeñables» modificaciones de las condiciones laborales, con cifras «dignas de ser tomadas en consideración».

Negociaciones

Josu Erkoreka ha indicado que la voluntad del Gobierno es continuar con las negociaciones «que hasta hace mes y medio se mantenían, hasta el momento en el que un movimiento llamado asindical irrumpió en el escenario, atemorizó a las organizaciones sindicales, impuso su marco, su ley, sus consideraciones y forzó a levantarse de la mesa a los que estaban en plena negociación, provocando que alterasen toda la estrategia y todos los parámetros en base a los cuales venían desarrollando su negociación durante muchos meses».

«Hasta hace mes y medio, en el que se produjo ese repentino corte por parte de la representación sindical de las negociaciones, hubo más de 40 reuniones, entre encuentros bilaterales y reuniones de la mesa 125, todas o muchas de ellas encaminadas a negociar y trabajar la actualización del acuerdo de condiciones de trabajo del año 2012, que ya ha sido objeto de tres modificaciones», ha resaltado.